Ministro de Kicillof alertó por el “enorme costo social” del modelo libertario

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, expresó su preocupación por el deterioro de la situación social tras conocerse un nuevo informe de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que estima que cerca de 600 mil argentinos se sumaron a la pobreza durante el primer trimestre del año.

El Índice Líder (IL) elaborado por el @CIF_UTDT, que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico, cae 0,09% en junio 2026 con respecto al mes anterior. Descargá el informe completo acá: https://t.co/kvvivYexRy pic.twitter.com/uapdmw6lgj — Universidad Torcuato Di Tella (@utditella) July 23, 2026

“El Gobierno nacional insiste en mostrar indicadores financieros como si fueran el único parámetro para medir el éxito de una gestión”, puntualizó el funcionario, al tiempo que advirtió que “la verdadera economía es la que viven todos los días millones de argentinos cuando llegan a la caja del supermercado, cuando pagan el alquiler o cuando tienen que decidir qué plato de comida sacar de la mesa porque el sueldo ya no alcanza”.

En ese sentido, afirmó que “el modelo económico de Javier Milei tiene un costo social enorme” y remarcó que “el ajuste no lo está pagando la política, como prometieron. Lo están pagando los trabajadores, los jubilados, los comerciantes, las PyMEs y las familias que todos los meses hacen un esfuerzo cada vez más grande para sobrevivir”.

Acto seguido, Marinucci también cuestionó las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el endeudamiento de las familias. “Escuchar que si una persona se endeuda ‘se tienen que hacer cargo ’ demuestra una enorme desconexión con la realidad. Nadie se endeuda por gusto. Hoy miles de familias recurren a la tarjeta de crédito para comprar alimentos, medicamentos o productos básicos porque el salario perdió poder adquisitivo”.

“No están financiando un viaje ni un lujo; están financiando la comida de sus hijos. Cuando una familia tiene que pagar la leche, la carne o los útiles escolares en cuotas, queda claro que el problema no es la conducta de quienes consumen, sino una política económica que licuó los ingresos y trasladó todo el peso del ajuste a los sectores medios y populares”, sentenció el titular de la cartera de Transporte.