El Gobierno le respondió a Brasil por la degradación diplomática: “Para pelearse hacen falta dos”

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, cuestionó la decisión “unilateral” del Gobierno de Brasil de reducir el nivel de representación diplomática entre ambos países y afirmó que la Argentina lamenta esa medida, aunque mantendrá su decisión de no responder con una escalada y preservar la relación bilateral.

“Emitimos un comunicado desde Cancillería, donde informamos que la Cancillería brasileña llamó a nuestro embajador argentino en Brasil, determinó que la relación es a nivel de encargado de negocios y pidió también que nuestro embajador se retire de Brasil”, contextualizó el funcionario.

En ese sentido, el titular del Palacio San Martín sostuvo que se trata de “una decisión unilateral de Brasil” y remarcó que “Argentina ha decidido, ante cada uno de esos episodios, no llevar esto a una distancia diplomática”.

Comunicado de la Cancillería argentina sobre la decisión unilateral de Brasil adoptada en el día de la fecha.



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“Brasil tiene todo el derecho a decidir lo que ha decidido. Nosotros entendemos que hay otro camino para preservar las relaciones entre nuestros países”, enfatizó el canciller en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que “en estos últimos años ha habido expresiones de ambos lados que transparentan esa diferencia política, esa diferencia ideológica”, aunque destacó que “las reacciones argentinas nunca fueron a nivel diplomático”.

“Brasil decidió llevar esta diferencia al plano diplomático, algo que Argentina no hizo en ningún momento”, matizó Quirno, y agregó que “Argentina ha recibido cuestionamientos y expresiones de parte del Gobierno brasileño, incluso hacia el propio Presidente de la Nación, y sin embargo nunca tomó la decisión de afectar la relación diplomática entre ambos países”.

En esa línea, el Canciller recordó que “el presidente Lula visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de las elecciones del año pasado, en un contexto que Argentina podría haber interpretado como una injerencia en el proceso electoral, y no por eso tomó una decisión diplomática”.

Además, señaló que “Brasil también decidió retirar la representación argentina en Venezuela en un momento en el que había ciudadanos argentinos en riesgo de vida y presos políticos”, y afirmó que “la Argentina mantuvo siempre una actitud responsable, entendiendo que las diferencias políticas no deben trasladarse a la relación entre los Estados”.

“Del lado nuestro no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta a lo que haga Brasil. Para pelearse hacen falta dos. No cuenten con Argentina para eso. Nosotros vamos a seguir manteniendo las relaciones al nivel que decida Brasil”.

Por último, sostuvo que “la cuestión de fondo es que tenemos diferencias ideológicas profundas” y reiteró que la Argentina mantendrá su decisión de preservar la relación bilateral y de no trasladar esas diferencias al plano diplomático.

La visita del Papa

En torno a la visita apostólica que el Papa León XIV confirmó a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, Quirno expresó que se trata de “un acontecimiento histórico para nuestro país y para todos los argentinos”.

“Hoy es un día de enorme alegría. Después de casi cuatro décadas la Argentina recibirá la visita del Sumo Pontífice”, lo cual “es el resultado de un trabajo diplomático serio, reservado y sostenido iniciado por decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, quien cursó la invitación a Su Santidad”, puntualizó el titular de la cartera diplomática.

Respecto de la organización de la visita, informó que “durante las próximas semanas continuaremos coordinando, junto con la Santa Sede, todos los aspectos vinculados con la logística, la seguridad, el protocolo, el transporte, la prensa y la organización general de esta visita apostólica”.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

Además, señaló que “como ocurre en todos los viajes del Santo Padre, el programa detallado será comunicado oportunamente por la Santa Sede” y precisó que “solo se anticipó que la visita apostólica tendrá lugar en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján”.

