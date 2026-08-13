El Campeonato Argentino del Alfajor llega a Ferro con dos títulos en disputa

El Campeonato Argentino del Alfajor 2026 se realizará el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, de 12 a 20 horas, en el Estadio Multideportivo 3 del Estadio de Ferro (Avenida Avellaneda 1240), con entrada libre y gratuita.

Considerado el evento más importante del país dedicado a este producto, la nueva edición reunirá a más de 80 alfajoreros de distintas provincias —entre ellas Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Tierra del Fuego, San Luis, Chaco y Corrientes— además de productores del interior bonaerense, de la Provincia de Buenos Aires.

Desde 2026, tras varias ediciones en las que se coronaba a un único campeón nacional, la competencia entrega dos títulos separados: Campeón Argentino Artesanal y Campeón Argentino Industrial, en reconocimiento a las diferencias en elaboración, insumos, gramaje y durabilidad entre ambos tipos de producto. Este año, el certamen mantiene ese formato.

Cata a ciegas

Un jurado integrado por 20 especialistas de distintas áreas gastronómicas evaluará, mediante cata a ciegas, alrededor de 400 alfajores inscriptos en dos grandes ramas: Alfajor Industrial, con siete categorías, y Alfajor Artesanal, con 16 categorías. Ambas ramas incluirán además la categoría Alfajor Bajonero.

La evaluación se basará exclusivamente en criterios sensoriales —sabor, textura y aroma— sin que los jurados conozcan la identidad de los productores.

Vale mencionar que los dos campeones recibirán trofeos y diversos premio. Además, durante las dos jornadas, el público podrá recorrer los distintos stands, degustar alfajores, participar de masterclass gratuitas y votar en tiempo real por su favorito, en una elección paralela que también otorgará un reconocimiento al Alfajor Elegido por el Público. Además, el evento contará con un sector infantil y muchas sorpresas más.