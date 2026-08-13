Una enfermera fue apuñalada por un paciente internado en el HIGA de Mar del Plata

Personal policial intervino durante la madrugada de este miércoles en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, luego de que una enfermera de 36 años fuera agredida por un paciente internado.

Según se estableció, la trabajadora de la salud se encontraba preparando el carro de enfermería para comenzar su jornada laboral cuando sintió un fuerte golpe en la zona de la nuca.

Al advertir que presentaba una lesión sangrante, sus compañeros lograron reducir al agresor y quitarle una tijera que llevaba en una de sus manos, elemento con el que presuntamente ocasionó la herida.

La víctima fue asistida de inmediato por personal médico, constatándose una herida punzocortante en la zona del cuello y omóplato, sin riesgo de vida.

El agresor, un hombre de 54 años, permanecía internado en el nosocomio desde el 2 de agosto, tras haber ingresado por un episodio de autolesión mediante fuego, y presentaría antecedentes de salud mental.

La UFI Nº 1, a cargo de Florencia Salas, dispuso la formación de actuaciones por el delito de lesiones leves, la notificación del imputado y el cumplimiento de las diligencias judiciales de rigor.

Situaciones de todos los días

“Tristemente, estas situaciones de violencia social, ante el enorme aumento de demanda, se ven cotidianamente”, lamentaron trabajadores del HIGA.

Y resaltaron que “si bien el hospital cuenta con personal policial y personal de seguridad, muchas veces, y en el marco de la atención cercana de salud, no se pueden evitar este tipo de agresiones, ya sea de pacientes o de familiares”.

“Un tema que hay que seguir trabajando como sociedad para mejorar la convivencia y la tranquilidad de los trabajadores”, completaron.