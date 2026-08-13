“Pantanal”, la primera novela de Marcos Aramburu

Marcos Aramburu acaba de presentar Pantanal, su primera novela de ficción, publicada por Editorial Planeta y con prólogo de Camila Sosa Villada. “Escribir me hace feliz, ojalá les guste leerme. Es un libro sobre los amigos, sobre los viejos, sobre las aventuras y los padres”, invita el autor.

Dos jubilados y su última gran aventura. Una novela río arriba sobre los amigos, los padres y los barcos.

“De chicos, empezamos a viajar a través de relatos ajenos: los del cine, la televisión y más aún cuando aparecen los libros y la música en nuestras vidas. También viajamos gracias a los registros de las personas cercanas que nos relatan sus aventuras. Pero de lo que se habla poco es del trayecto en sí”, dice el escritor Leonardo Oyola.

“Es ese momento que Marcos Aramburu narra en este libro en el que transforma lo anecdótico en el centro de su relato: reconstruye la travesía río arriba de Roberto, su padre, y Fernando, el mejor amigo de la infancia, cuando ambos están jubilados y Fernando, quedándose ciego”, acota.

Y resalta: “Juntos se proponen cumplir un deseo de juventud: remontar el Paraná rumbo al Pantanal, en Brasil. En esta crónica de aires litoraleños, Aramburu apela a sus mejores armas para relatar una epopeya a la manera de Fitzcarraldo, a lo Herzog; un mundial que se ganó y del que no se enteró ni el país ni el resto del planeta”.

“En la senda de la conquista de lo inútil, pero también siguiendo el río y a todo lo que le cantan en ‘Las Brujas’ con su Terrores Nocturnos, Marcos nos brinda en este libro generoso una crónica adictiva que es también bitácora de una amistad y una carta de amor a su papá”.

El autor

Marcos Aramburu nació en 1994 y creció en Villa Adelina, barrio con el que todavía se siente identificado. Estudió locución en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y algunos años de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, aunque no llegó a terminar esa carrera.

En 2023 publicó su primer libro, Las ceremonias, crónicas de personas que usan drogas, que ya va por la cuarta edición.

Formado en la radio, aún trabaja en medios junto a Elizabeth Vernaci y Pedro Rosemblat. También escribe canciones para su banda, Terrores Nocturnos, que ya tiene dos discos. Pantanal es su primera novela y la confirmación de que habrá otras.