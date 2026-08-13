Oxbow Argentina brindó talleres de empleabilidad a estudiantes técnicos de Ensenada y Berisso

Oxbow Argentina desarrolló junto a Fundación Empujar una nueva edición de los Talleres de Empleabilidad destinados a estudiantes de escuelas técnicas de la Región Capital.

La iniciativa alcanzó a 50 alumnos de 7º año de las Escuelas de Educación Secundaria Técnica Nº 2 de Ensenada y Berisso, quienes participaron de seis horas de capacitación en cada institución.

Durante los encuentros, los estudiantes recibieron herramientas prácticas para fortalecer su preparación de cara a la búsqueda de empleo. Entre los contenidos trabajados se incluyeron la elaboración del currículum vitae, técnicas para afrontar entrevistas laborales y espacios de intercambio con colaboradores de Oxbow Argentina.

La participación de los voluntarios de la compañía fue uno de los aspectos centrales de la propuesta. A través de testimonios, charlas y simulacros de entrevistas, compartieron sus experiencias profesionales y acercaron a los jóvenes una visión concreta sobre las competencias, desafíos y oportunidades que presenta el mundo laboral.

La iniciativa forma parte del compromiso de Oxbow Argentina con el fortalecimiento de la educación técnica y el desarrollo de las comunidades donde opera. En ese marco, la compañía impulsa diversos programas orientados a la formación de jóvenes, entre los que se destacan becas educativas, cursos de capacitación en mantenimiento industrial, visitas a planta y la provisión de equipamiento para prácticas en talleres escolares.

