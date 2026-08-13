La final del Torneo Clausura 2026 se jugará en La Plata

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol estableció este miércoles que la final del Torneo Clausura 2026 se dispute el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con horario a confirmar.

Como viene sucediendo en las últimas competencias del formato de 30 equipos, la final es a partido único y en campo neutral.

Además, la Liga Profesional oficializó el calendario de la etapa decisiva del torneo Clausura. Ya se sabe que la fase de zonas se disputará entre el 26 de julio y el 8 de noviembre. Los octavos de final serán entre el 21 y el 22 de noviembre; los cuartos de final, el 28 o 29 de ese mes; las semifinales, el 5 o 6 de diciembre; y la final, como quedó dicho, el 12 de diciembre, en La Plata.

Vale recordar que el certamen cuenta con dos zonas de 15 equipos y una fase regular de 16 jornadas.

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Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los cuartos y las semifinales también se resolverán mediante eliminatorias a un solo encuentro.

En esas tres primeras instancias será local el equipo mejor ubicado durante la etapa clasificatoria, mientras que la definición tendrá lugar en el estadio de la capital bonarense, independientemente de quiénes alcancen el partido por el título.

En caso de igualdad durante los 90 minutos de la final, se disputará un tiempo suplementario y, si el empate continúa, el campeón se determinará mediante una definición por penales.

El ganador del Clausura obtendrá una plaza para la Copa Libertadores 2027 y enfrentará al campeón del Torneo Apertura en el Trofeo de Campeones.

Acuerdo Tapia-Kicillof

Hace un año, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, rubricaron un convenio vinculado al Estadio Único Diego Armando Maradona.

En ese momento, se firmaron “los últimos detalles del acuerdo de colaboración para que el Estadio Único Diego Armando Maradona sea la nueva casa del fútbol argentino”.

“Un gran paso para seguir jerarquizando y dándole valor al deporte más lindo del mundo”, dijo Tapia.

En tanto, Kicillof destacó las acciones de puesta en valor de las instalaciones del Estadio Único, hoy ya avanzadas, y subrayó que es “un paso más para que se convierta en la casa de la Selección y en una sede accesible para todo el fútbol argentino”.