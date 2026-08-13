Abigeato sin freno en Coronel Pringles: “sólo tres patrulleros rurales para custodiar 525 mil hectáreas”

La preocupación por el recrudecimiento del abigeato volvió a instalarse entre los pequeños productores de Coronel Pringles. Lejos de disminuir, los ataques contra establecimientos ganaderos parecen multiplicarse y, según denuncian los propios damnificados, la situación comienza a poner en riesgo la continuidad de muchas explotaciones familiares.

Juan Carlos Everling conoce esa realidad de primera mano. En menos de cuarenta días sufrió el faenamiento de tres animales en su chacra ubicada en la zona de la Escuela Nº 4, sobre la continuación del Boulevard Uruguay. El último episodio ocurrió cuando delincuentes ingresaron durante la noche y carnearon dos vacas, una de ellas próxima a parir y la otra recién parida, dejando al ternero huérfano.

"Yo quiero una solución. Si seguimos así, estamos trabajando para los delincuentes. Me van a dejar sin vacas", resumió con impotencia.

Más de veinte animales en poco más de un mes

El caso de Everling no sería aislado. Según el relevamiento realizado entre los propios productores del sector, entre siete y ocho vecinos sufrieron el faenamiento de entre 20 y 22 animales en apenas treinta o cuarenta días.

Se trata de explotaciones de alrededor de 50 hectáreas, dedicadas principalmente a la cría de ganado bovino, donde cada vaca representa una parte importante del capital de trabajo.

"Esto no es alguien que mata un animal para comer. Acá hay un negocio. Estamos hablando de miles de kilos de carne", sostuvo el productor.

De acuerdo con su estimación, el volumen de carne obtenido de los animales faenados superaría las tres toneladas.

"Queremos saber adónde va esa carne. Es demasiada cantidad para que nadie sepa nada", planteó.

El reclamo llegó al Municipio

Frente a la sucesión de hechos, un grupo de productores se reunió con autoridades municipales y posteriormente con responsables del Comando de Prevención Rural.

Según relató Everling, durante esos encuentros se les explicó que la seguridad rural depende de la Provincia de Buenos Aires y que las limitaciones operativas obedecen a la falta de recursos.

Consultado por ANDigital, el secretario de Seguridad de Coronel Pringles, Sergio Jackson, confirmó que el Municipio solicitó al coordinador regional del Comando de Prevención Rural que mantuviera un encuentro con los productores para explicar el funcionamiento del servicio y reforzar los patrullajes en las zonas más afectadas.

El funcionario reconoció además que actualmente el CPR local cuenta con sólo tres móviles para cubrir las aproximadamente 525 mil hectáreas que comprende el distrito, una realidad que obliga a redistribuir recursos junto con patrullas de partidos vecinos cuando se producen hechos reiterados en una determinada zona.

"Hay pocos recursos, esa es la realidad", sintetizó.

La explicación oficial sobre los drones

Uno de los puntos planteados por los productores fue el sistema de vigilancia aérea presentado semanas atrás en Coronel Pringles.

Everling sostuvo que durante las reuniones interpretó que la presencia del dron había respondido a una decisión de carácter político y que la unidad ya no volvería al distrito. Sin embargo, Jackson rechazó esa interpretación.

Explicó que los drones pertenecen al Ministerio de Seguridad bonaerense, no quedan asignados de manera permanente a ningún municipio y van rotando por distintas regiones de la provincia debido a la escasa cantidad de equipos disponibles y, principalmente, a la necesidad de contar con pilotos especialmente capacitados y habilitados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Según indicó, cada unidad requiere un equipo de operadores especializados y por esa razón sólo permanecen algunos días en cada localidad antes de continuar su cronograma operativo.

El secretario agregó que estas aeronaves trabajan con visión nocturna y coordinadas con patrullas terrestres, que reciben en tiempo real las imágenes y alertas generadas durante los vuelos.

"Queremos volver a trabajar tranquilos"

Mientras tanto, la investigación continúa. En el último hecho denunciado, la Patrulla Rural constató daños en una tranquera y rastros que indicarían el ingreso de caballos, además de otras huellas que forman parte de la pesquisa.

Pero para los productores el problema excede el esclarecimiento de un episodio puntual.

"Hace tres años me carnearon seis animales y nunca tuve una respuesta. Ahora esto volvió con mucha más fuerza. Lo único que queremos es poder trabajar tranquilos", lamentó Everling.

Con pérdidas que ya representan un duro golpe para pequeñas explotaciones ganaderas, los vecinos esperan que el refuerzo de los patrullajes anunciado por las autoridades se traduzca en resultados concretos antes de que el abigeato siga avanzando sobre una de las principales actividades productivas del distrito.