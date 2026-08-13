“Modo Reset”: la receta de Facundo Pereyra para mejorar la salud física y mental

El doctor Facundo Pereyra llega al teatro con una propuesta innovadora y movilizante: Modo Reset, un encuentro en vivo que combina ciencia, medicina, humor, experiencias personales y herramientas prácticas para mejorar la salud física y mental. La cita es el martes 11 de agosto, a las 20 horas, en el ND (Paraguay 918), con entradas a la venta vía Plateanet.

A través de una puesta escénica dinámica y emocional, el médico y divulgador aborda uno de los grandes desafíos de nuestra época: el agotamiento cotidiano, la ansiedad, el estrés y la desconexión con el bienestar.

Lejos del formato tradicional de conferencia médica, Modo Reset busca generar una experiencia emocional y transformadora. La puesta comienza con una representación del agotamiento cotidiano que viven millones de personas y evoluciona hacia un mensaje de recuperación, conciencia y cambio posible.

Durante la charla, el médico invita al público a reflexionar sobre cómo pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden transformar profundamente la energía, el estado de ánimo, la salud digestiva y la calidad de vida.

Modo Reset propone un recorrido accesible y cercano sobre temas como:

Salud mental y manejo del estrés

Fatiga crónica y burnout

Alimentación saludable

Hábitos sostenibles

Descanso y meditación

Movimiento y ejercicio

Uso excesivo de pantallas

Salud intestinal y bienestar integral

Con un enfoque claro, humano y basado en experiencia clínica, el evento busca que cada persona pueda llevarse herramientas concretas para sentirse mejor y recuperar energía en su vida diaria.

La experiencia incluye además interacción con el público, casos en vivo y un cierre participativo pensado para generar motivación y acción inmediata. Al finalizar el encuentro, el doctor Pereyra realizará firma de libros y compartirá material exclusivo para quienes asistan al evento.

En suma, Modo Reset busca:

Concientizar sobre el impacto del estrés moderno

Promover hábitos saludables sostenibles

Brindar herramientas prácticas para recuperar energía

Inspirar cambios reales en la vida cotidiana

Generar una experiencia emocional y motivadora

Facundo Pereyra

Es médico clínico, divulgador y autor de libros sobre salud, hábitos y bienestar integral. A través de conferencias, redes sociales y publicaciones, se ha convertido en una de las voces más reconocidas en temas vinculados a salud digestiva, energía y calidad de vida.

Es médico especialista en Medicina Interna y Gastroenterología. Es el desarrollador del Programa B15® “Medicina Digestiva y Bienestar en 15 días” y creador del primer autotest de impacto extradigestivo de mal funcionamiento intestinal.

Desde su experiencia personal, tomó la decisión de encontrar la solución a la depresión, el estrés, etcétera desde su área de especialidad: la gastroenterología.

Ayuda a los comedores; es el director médico de la Fundación Manos que ayudan. Su compromiso con la ciencia es constante, y por eso publica artículos sobre sus hallazgos.

Su primer libro, “Resetea tus intestinos”, se convirtió en un best seller internacional, liderando las listas de los más vendidos tanto en 2022 como en 2023. También es autor de “La vida después del reseteo” y “Hábitos: Guía práctica para armar rutinas saludables”.

En la actualidad, atiende de manera presencial en su ciudad natal Cipolletti, Río Negro, y hace extensivo su conocimiento a través de conferencias, consultas en forma virtual y sus redes sociales.

En 2024 fue premiado con el Martín Fierro Digital en la categoría de Mejor Contenido Temático Profesional y en 2025 fue reconocido con el Martín Fierro Salud en su categoría influencer.