Buscan reformar la ley de financiamiento de Bomberos Voluntarios para aumentar los fondos

Con el objetivo de dar respuesta a la grave situación económica que atraviesan los cuarteles de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados bonaerense fue sede de una reunión clave para avanzar en la reforma de la Ley 14.761, normativa que regula el esquema de fondos destinados a los cuerpos de Bomberos Voluntarios.

La convocatoria fue impulsada por la diputada Priscila Minnaard y logró reunir a legisladores de distintas bancadas junto a las máximas autoridades del sector. El eje del encuentro estuvo puesto en consensuar un proyecto unificado que permita actualizar la distribución de recursos y garantizar la operatividad de los equipamientos y servicios de emergencia en el territorio provincial.

¡El compromiso con nuestros bomberos tiene que ser una política de Estado! 🚒



Encabezamos un encuentro con legisladores de distintos bloques y federaciones de la provincia para avanzar en la reforma de la ley que regula el financiamiento de los cuerpos de Bomberos Voluntarios. pic.twitter.com/9iWrdQQYqg — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) August 5, 2026

Un reclamo transversal para actualizar la Ley 14.761

Durante el encuentro, Priscila Minnaard remarcó la importancia de construir una agenda legislativa conjunta que escuche las necesidades urgentes de las dotaciones. "El objetivo de este encuentro forma parte de la decisión de atender y escuchar las problemáticas y, en este sentido, avanzar en un proyecto conjunto que introduzca modificaciones en la ley de financiamiento de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires", afirmó la legisladora.

En ese sentido, enfatizó que el trabajo articulado entre los bloques políticos resulta fundamental para destrabar la iniciativa en el Parlamento provincial: "Es muy positivo que legisladores de distintas fuerzas trabajemos en coordinación junto a las federaciones de Bomberos Voluntarios para que esta ley pueda avanzar". Asimismo, definió como prioridad "actualizar la distribución de recursos para dar respuestas a un sistema que está desfinanciado".

Respaldo político y de las federaciones del sector

La mesa de trabajo reflejó una amplia representación parlamentaria, con la participación del diputado radical Valentín Miranda, la senadora de la UCR, Nerina Neumann, y el equipo de asesores de la senadora de La Libertad Avanza, Analía Balaudo.

Por el lado de las instituciones de contención y emergencia, el debate contó con la presencia de las tres entidades centrales de la provincia de Buenos Aires:

Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios

Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires

Federación Centro Sur de Asociaciones de Bomberos Voluntarios

Tras este primer acuerdo en la Cámara Baja, los legisladores buscarán aunar criterios, con el fin de consensuar una iniciativa que otorgue previsibilidad presupuestaria y sustentabilidad económica a los cuarteles bonaerenses.