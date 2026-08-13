Cambios en la cúpula: El comisario Leonardo Varillas asumió la conducción de la Policía Comunal

La estructura de conducción de la Policía en Coronel Pringles atraviesa una importante renovación institucional. Tras confirmarse el relevo de las principales jefaturas de seguridad del distrito, el comisario Leonardo Varillas asumió formalmente al frente de la Comisaría Comunal. El recambio operativo busca consolidar el esquema preventivo en la localidad.

Para tal efecto, llegó a la ciudad el Comisario General Gonzalo Bezos, Superintendente de Seguridad Interior Sur, quien puso en funciones a los nuevos jefes.

Los relevos: Varillas llega para suceder en sus funciones al Comisario Inspector Juan Carlos Bahía. En paralelo, el esquema de reestructuración incluyó la designación de Sebastián Aciar, quien se hará cargo de la Jefatura de Estación de Policía de Coronel Pringles en reemplazo del comisario Franco Solli.

El contexto del nombramiento

La designación de Varillas en Coronel Pringles se produce luego de un antecedente que tuvo amplia repercusión pública. En mayo de 2024 había sido apartado preventivamente de la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca por decisión de la superioridad policial, en el marco de una investigación vinculada al robo de cables que involucraba a un subcomisario que era su subordinado y familiar político.

En aquel momento, las autoridades policiales aclararon que la medida preventiva no respondía a una imputación penal contra Varillas, sino a su condición de superior jerárquico dentro de la dependencia. Su actual designación al frente de la Policía Comunal de Coronel Pringles marca su regreso a una jefatura operativa.

Líneas de trabajo

"Se espera que la nueva conducción continúe con las tareas de prevención y coordinación operativa en el distrito".

Dependencia jerárquica: Ambos jefes responden operativamente a la Jefatura de Policía de Seguridad y a la Superintendencia de Seguridad Región Interior Sur a cargo del Comisario General Gonzalo Bezos.