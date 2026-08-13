Kicillof desde General La Madrid: “Vamos a seguir reclamando los fondos que le robaron a la Provincia”

Durante una jornada de trabajo en el municipio de General La Madrid, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó 28 nuevas viviendas, 277 títulos de propiedad e inspeccionó obras de infraestructura educativa. Acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Martín Randazzo, el mandatario provincial lanzó duras críticas a la administración central por los recortes presupuestarios.

"Frente a un Gobierno nacional que nos quita los recursos para hacerle favores a los banqueros y busca regalar nuestras riquezas, en la Provincia trabajamos con todos los intendentes, sean del partido que sean, pensando en el bienestar de la gente", afirmó Kicillof, y remató: "Vamos a seguir reclamando los fondos que les robaron a las y los bonaerenses y haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho a la educación pública, a la casa propia y al arraigo".

Inversión en viviendas, escrituras y educación

Las 28 casas entregadas requirieron una inversión provincial de $2.176 millones. Tienen una superficie de 60 metros cuadrados, están ubicadas en el acceso a la localidad y cuentan con redes de energía eléctrica, agua, cloacas y gas envasado. En el mismo acto, a través del programa "Mi Escritura, Mi Casa", se otorgaron 277 títulos de propiedad gratuitos.

En materia escolar, la comitiva recorrió las instalaciones de la Escuela Primaria N°8 y las obras en ejecución de la Escuela Secundaria Técnica N°1, que sumará seis aulas, espacios administrativos y un patio renovado. También se firmó un convenio para ampliar el Centro Universitario local mediante el Programa Puentes.

#GeneralLaMadrid 🏘️🏗️ Kicillof contra Milei: “Vamos a seguir reclamando los fondos que le robaron a la Provincia”



El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una jornada de gestión en General La Madrid, donde entregó 28 viviendas, 277 escrituras gratuitas y supervisó obras… pic.twitter.com/E4ABIQL3j6 — ANDigital (@ANDigitalOK) August 5, 2026

Al hacer referencia al freno de la obra pública nacional, el Gobernador señaló: "Hoy esto vale el doble porque lo hacemos en un contexto donde el Gobierno nacional decidió parar toda la obra pública: dejó abandonadas más de 16.000 viviendas y 80 obras en escuelas de nuestra provincia".

El respaldo del intendente radical

Por su parte, el jefe comunal radical, Martín Randazzo, valoró la articulación institucional más allá de los colores políticos: "El Gobernador genera y potencia políticas de encuentro en el interior de la provincia porque tiene una visión federal: aunque pertenezcamos a distintos colores políticos, siempre nos ha brindado soluciones, pensando primero en los y las bonaerenses".

Del encuentro participaron además la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; legisladores provinciales y los intendentes de Salliqueló (Ariel Succurro) y Laprida (Alfredo Fisher).