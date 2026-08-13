Política | 5 ago 2026
LUCHA CONTRA NACIÓN
Kicillof desde General La Madrid: “Vamos a seguir reclamando los fondos que le robaron a la Provincia”
El gobernador bonaerense encabezó el acto de entrega de 28 viviendas, 277 escrituras gratuitas y supervisó obras escolares junto al intendente radical Martín Randazzo. En su discurso, volvió a cruzar al Gobierno nacional por la paralización de la obra pública y el abandono de proyectos en la provincia.
Durante una jornada de trabajo en el municipio de General La Madrid, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entregó 28 nuevas viviendas, 277 títulos de propiedad e inspeccionó obras de infraestructura educativa. Acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Martín Randazzo, el mandatario provincial lanzó duras críticas a la administración central por los recortes presupuestarios.
"Frente a un Gobierno nacional que nos quita los recursos para hacerle favores a los banqueros y busca regalar nuestras riquezas, en la Provincia trabajamos con todos los intendentes, sean del partido que sean, pensando en el bienestar de la gente", afirmó Kicillof, y remató: "Vamos a seguir reclamando los fondos que les robaron a las y los bonaerenses y haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho a la educación pública, a la casa propia y al arraigo".
Inversión en viviendas, escrituras y educación
Las 28 casas entregadas requirieron una inversión provincial de $2.176 millones. Tienen una superficie de 60 metros cuadrados, están ubicadas en el acceso a la localidad y cuentan con redes de energía eléctrica, agua, cloacas y gas envasado. En el mismo acto, a través del programa "Mi Escritura, Mi Casa", se otorgaron 277 títulos de propiedad gratuitos.
En materia escolar, la comitiva recorrió las instalaciones de la Escuela Primaria N°8 y las obras en ejecución de la Escuela Secundaria Técnica N°1, que sumará seis aulas, espacios administrativos y un patio renovado. También se firmó un convenio para ampliar el Centro Universitario local mediante el Programa Puentes.
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El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó una jornada de gestión en General La Madrid, donde entregó 28 viviendas, 277 escrituras gratuitas y supervisó obras… pic.twitter.com/E4ABIQL3j6
Al hacer referencia al freno de la obra pública nacional, el Gobernador señaló: "Hoy esto vale el doble porque lo hacemos en un contexto donde el Gobierno nacional decidió parar toda la obra pública: dejó abandonadas más de 16.000 viviendas y 80 obras en escuelas de nuestra provincia".
El respaldo del intendente radical
Por su parte, el jefe comunal radical, Martín Randazzo, valoró la articulación institucional más allá de los colores políticos: "El Gobernador genera y potencia políticas de encuentro en el interior de la provincia porque tiene una visión federal: aunque pertenezcamos a distintos colores políticos, siempre nos ha brindado soluciones, pensando primero en los y las bonaerenses".
Del encuentro participaron además la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Justicia, Inti Pérez Aznar; legisladores provinciales y los intendentes de Salliqueló (Ariel Succurro) y Laprida (Alfredo Fisher).