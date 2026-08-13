Hay alerta naranja por tormentas en La Plata: a qué hora llega el temporal

La Municipalidad de La Plata elevó a “Naranja” el Nivel de Atención del Riesgo (NAR) ante el avance de un sistema de tormentas que afectará a la capital provincial durante la jornada de este jueves 6 de agosto. Según el reporte oficial de las autoridades hidrometeorológicas locales, el período de mayor intensidad del temporal está previsto para la franja horaria de 10:00 a 15:00 horas.

"Subimos a 'Naranja' el Nivel de Atención del Riesgo por tormentas entre las 10 y 15 horas del jueves en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente intensas, con ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica", advirtió el parte oficial emitido por la Comuna.

Ante este panorama, las cuadrillas y áreas operativas del municipio reforzaron los trabajos de prevención en la vía pública, el monitoreo del sistema de arroyos y la limpieza de bocas de tormenta para facilitar el drenaje del agua.

19:00 h | Subimos a NARANJA el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS entre las 10 y 15 hs del jueves 6 en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente intensas, con ráfagas, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica. pic.twitter.com/4SfdLzSsgM — Clima La Plata (@ClimaMLP) August 5, 2026

Riesgos previstos y recomendaciones para la población

El nivel de atención Naranja contempla la posibilidad de anegamientos temporarios en calles y accesos, inconvenientes en el tránsito, cortes puntuales en el suministro eléctrico o servicios de comunicación, y eventuales evacuaciones preventivas.

Frente a estas condiciones, la Municipalidad emitió una serie de recomendaciones para los vecinos:

Basura y desagües: Se solicita no sacar los residuos a la calle para evitar obstrucciones en las rejillas de drenaje.

Objetos sueltos: Retirar de balcones, ventanas y terrazas aquellos elementos (como macetas o chapas) que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.

Circulación en la vía pública: Evitar transitar por calles anegadas y mantenerse alejado de postes de luz, cables caídos o cajas de electricidad.

Precaución en el hogar: En caso de que se registre el ingreso de agua a la vivienda, se aconseja cortar de inmediato el suministro eléctrico, de gas y de agua.

Sectores vulnerables: Mantener el resguardo de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y animales domésticos.

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☔ El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico y confirmó el regreso de las precipitaciones para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.



📍 Las… pic.twitter.com/bArB07mhWS — ANDigital (@ANDigitalOK) August 2, 2026

Líneas de atención y canales de contacto en La Plata

Para seguir en tiempo real la evolución del pronóstico y los avisos meteorológicos, se encuentra activa la cuenta oficial de X @ClimaMLP.

Ante cualquier eventualidad o emergencia en el distrito, permanecen habilitadas las siguientes líneas gratuitas: la línea 911 para emergencias de seguridad y policiales, la línea 107 para emergencias médicas del SAME La Plata y la línea 147 de Atención al Vecino para reclamos comunitarios.