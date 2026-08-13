Crecieron las exportaciones agroindustriales a la Unión Europea durante el primer semestre

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que en el primer semestre del 2026 las exportaciones de la agroindustria con destino a la Unión Europea (UE) presentaron una mejora del 30 % en valor, alcanzando los 2.500 millones de dólares y del 14 % en el volumen con 4,1 millones de toneladas, respecto del mismo período de 2025, de acuerdo a los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional en base a las estadísticas de INDEC.

#DatoINDEC

Argentine Foreign Merchandise Trade Statistics for the first half of 2026, available at https://t.co/sOMYymhORh

Learn more about this quarterly technical report published since 1997 here: https://t.co/Td7Qg76ndy pic.twitter.com/eLCZ8uIPrj — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 4, 2026

Los complejos (productos primarios y sus derivados) que presentaron los mayores incrementos en valor fueron: girasol (+451 %); tabaco (+215 %); legumbres (+167%); ingredientes alimenticios (+164 %); apicultura (+127 %); pesca y acuicultura (+112 %); ovinos y alimentos para animales (+82 %); equinos (+55 %); cítricos agrios (+52 %), productos vitivinícolas (+27 %) y bovinos (+22 %), entre los más relevantes.

A su vez se destacan algunos productos que no presentaban exportaciones desde hace algunos años en el primer semestre tales como los demás aceites de oliva vírgenes, pasta química de madera, lino, harina y sémola de legumbres, yemas de huevos, entre otros.

Es importante mencionar que el precio por tonelada exportada a la UE fue de USD 608/tn un 39 % superior al promedio de venta de los productos agroindustriales a todos los destinos.

Los productos que se destacan por su valor unitario destinados a la UE son las semillas (USD 49.821/tn); aceite esencial de limón (USD 28.907/tn); carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada (USD 15.100/tn); animales equinos (USD 12.381/tn); lana peinada (USD 11.462/tn); reses o medias reses, de cordero, congeladas (USD 7.442/tn); crustáceos congelados (USD 7.079/tn); tabaco desvenado (USD 6.133/tn); aceite de oliva virgen extra (USD 4.961/tn) y carne equina (USD 4.045/tn), entre otros.

Cabe recordar que el 1 de mayo se puso en vigencia el acuerdo Mercosur- Unión Europea, con importantes ventajas arancelarias para los productos agroindustriales y cuotas de exportación que Argentina ya está utilizando, como el caso de la miel, huevos, arroz, carne, entre otras.