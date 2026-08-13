Balbín y Garciarena con agenda de gestión en distritos de la Cuenca del Salado

El titular del Comité Provincia de la UCR, Emiliano Balbín y el presidente del bloque de diputados bonaerenses de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, realizaron una recorrida por distritos de la quinta sección electoral donde mantuvieron encuentros con intendentes, autoridades partidarias y militantes.

Primeramente, realizaron una visita a General Belgrano, donde mantuvieron una reunión en el despacho municipal con el intendente Osvaldo Dinápoli, el secretario de Gobierno, Federico Bernz, y Román Dellavedova.

Más tarde, se dirigieron al Comité local donde dialogaron con concejales y consejeros escolares del radicalismo, autoridades partidarias, militantes y vecinos.

“General Belgrano demuestra que se puede gestionar bien incluso cuando la Provincia no cumple”, expresó Garciarena, a la vez que destacó el Centro de Monitoreo Municipal, “desarrollado con una inversión constante donde hoy cuenta con 480 cámaras activas que conforman el triple mallado de seguridad que implica que no hay manera que circular por la trama urbana sin ser captado por la cámara”.

“Esta decisión presupuestaria y de política pública hacen que este distrito tenga un índice delictivo bajísimo y, además, más del 90 % de los casos de inseguridad son esclarecidos a través de este centro de monitoreo”, argumentó el legislador.

Asimismo, puso de relieve que “esta es una gestión que hace obra pública, incluso en momentos de crisis, con una administración ordenada. Como ejemplo, se puede mencionar el plan pronto a culminar de pavimentar, con recursos propios, las arterias que conducen a los establecimientos educativos”.

Por su parte, Balbín destacó la concreción de un Jardín Maternal modelo en la región “realizado con un esfuerzo presupuestario del municipio y que es parte de una política pública del cuidado de la niñez que tiene Dinapoli”.

Seguidamente, estuvieron en San Miguel del Monte, con su jefe comunal José Castro, y parte del Gabinete para más tarde realizar un encuentro con autoridades y militantes en el comité local.

Tras la reunión en el despacho municipal, el legislador recalcó que, en materia de educación “el intendente Castro y sus funcionarios vienen trabajando en acciones concretas para acercar propuestas educativas a los vecinos de la ciudad”.

Por ejemplo, el Programa Monte Educa, que es una política educativa a largo plazo, generadora de oportunidades laborales”. Además, puntualizó sobre la construcción del Campus Educativo que avanza a paso firme: “esta ambiciosa obra realizada a través de un convenio con la Fundación Margarita Zemborain – Grondona aumentará la capacidad educativa local, evitando que los montenses deban trasladarse a otras ciudades para formarse”.

En tanto, Balbín ponderó las mejoras que viene realizando el gobierno local para poner en valor la laguna, la principal atracción turística del lugar: “la liberación de espacios públicos, la licitación de nuevos lugares de esparcimiento, la pavimentación de la costanera, entre otras acciones, dan cuenta de una planificación municipal para el disfrute de la ciudad durante todo el año”.

Finalmente, en la ciudad de Las Flores, Balbín y Garciarena se dirigieron a la sede del radicalismo local para intercambiar propuestas y analizar la realidad local junto con dirigentes florenses.

Los desafíos de la provincia no se resuelven con consignas. Se resuelven con equipos, experiencia y compromiso. La UCR tiene dirigentes, intendentes, concejales y profesionales preparados para construir una alternativa seria para Buenos Aires. Este sábado comienza una nueva… pic.twitter.com/TxL1j8QuRs — Emiliano Balbín (@EmiBalbin) August 4, 2026

En este distrito, Garciarena y Balbín se refirieron al polémico sorteo de viviendas por parte de la gestión municipal que, debido a un error en bolillero, debió anularlo: “este lamentable hecho generó incertidumbre y malestar en la comunidad con un tema tan sensible como el acceso a la vivienda propia”, a la vez que instaron a la comuna gobernada por el peronismo a “actuar con responsabilidad y ajustándose a las normas, ya que no se puede jugar con la ilusión de los florenses”.