Netflix consolida su liderazgo y HBO Max registra el mayor crecimiento interanual en Argentina

Un reciente informe sobre la industria del streaming en Argentina, marca que en el segundo trimestre de 2026 la hegemonía de Netflix fue inalterable, en tanto que se observó un fuerte alza interanual de HBO Max, acercándose al podio.

Este fue más un ¡Oh no!😩 ¿Alguien puede pensar en Daemon? pic.twitter.com/29CC9iZw5h — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) August 4, 2026

Basado en más de 2 millones de interacciones de streaming en la app y el sitio web de JustWatch en Argentina, el estudio refleja cómo fue cambiando el interés y la interacción de los usuarios entre más de 65 plataformas de video bajo suscripción (SVOD) disponibles en JustWatch a lo largo de los últimos tres meses.

Algunas conclusiones del reporte:

Netflix consolida su liderazgo, sumando 1 punto porcentual (pp) este trimestre hasta alcanzar el 21 %, y manteniéndose estable en términos interanuales.

Disney+ y Prime Video comparten el segundo lugar, ambos con un 19 % este trimestre, aunque cada uno cayó 2 pp en el último año

HBO Max registra el mayor crecimiento interanual del mercado, con una suba de 3 pp desde el Q2 2025 hasta alcanzar el 14%, acercándose al top 3.

Apple TV mantiene un crecimiento sostenido, sumando 1 pp tanto este trimestre como en el último año, alcanzando el 8%

Resumen de la evolución del mercado

Cuota de mercado SVOD en el segundo trimestre de 2026

Los tres líderes del streaming durante este trimestre son:

Netflix – 21 %

– 21 % Disney Plus - 19 %

- 19 % Amazon Prime Video – 19 %

– 19 % Seguidos por HBO Max (14 %), Apple TV (8 %), MUBI (3 %), VIX (2 %), DIRECTV Go (2 %), y otros servicios (2 %).

Panorama de la evolución del mercado

Netflix (21%), Disney Plus (19%), y Amazon Prime Video (19%)

Evolución trimestral (Q1 2026 → Q2 2026): Netflix sumó 1 punto porcentual (pp) este trimestre, Disney+ cayó 1 pp, mientras que Prime Video se mantuvo estable.

Evolución anual (Q2 2025 → Q2 2026): La cuota de Netflix se mantuvo sin cambios interanuales, mientras que Disney+ y Prime Video cayeron 2 pp en el mismo período.

HBO Max (14%) Paramount Plus (10%), y Apple TV (8%)

Evolución trimestral (Q1 2026 → Q2 2026): HBO Max y Apple TV sumaron 1 punto porcentual (pp) cada una este trimestre, mientras que Paramount+ se mantuvo estable.

Evolución anual (Q2 2025 → Q2 2026): HBO Max registró el mayor crecimiento interanual entre las plataformas, con una suba de 3 pp desde el Q2 2025, mientras que Paramount+ y Apple TV sumaron 1 pp cada una en el mismo período.

MUBI (3%), VIX (2%), DIRECTV Go (2%), y Otras Plataformas (2%)