“Tu vida no tiene precio”: cayó en Quilmes un hombre que amenazó por TikTok a Javier Milei

Un sujeto de 38 años fue detenido en Quilmes, acusado de haber difundido amenazas contra el presidente Javier Milei mediante un video publicado en la red social TikTok. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de una investigación orientada a prevenir hechos violentos de posible connotación terrorista.

La causa se inició a partir de una denuncia recibida en la línea 134 del Ministerio de Seguridad nacional. Según la presentación, un hombre con el rostro cubierto había publicado un video en TikTok en el que amenazaba al primer mandatario.

A partir de esa información, efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, desplegaron tareas de ciberpatrullaje, análisis de fuentes abiertas (OSINT) y seguimiento de redes sociales para identificar al responsable.

Los investigadores analizaron perfiles asociados, etiquetas geográficas y distintos elementos visibles en las publicaciones, logrando establecer la identidad del sospechoso y su vínculo con un domicilio ubicado en Quilmes.

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de la jueza María Romilda Servini, con intervención de la Secretaría N° 13, ordenó el allanamiento de la vivienda del acusado, Ezequiel Martínez.

Durante el operativo, los efectivos federales detuvieron al sospechoso y secuestraron un teléfono celular, un gabinete de computadora, un auricular, un arma de fabricación casera tipo "tumbera", réplicas de fusiles de aire comprimido, municiones para esas réplicas y otros elementos considerados de interés para la investigación, que serán sometidos a pericias.

El imputado quedó alojado en calidad de incomunicado y a disposición de la Justicia Federal, mientras avanzan las actuaciones para determinar el alcance de las amenazas y reunir nuevas pruebas en la causa, en la que se lo investiga por el delito de amenazas contra el Presidente de la Nación.

“Milei, plata o plomo”

En la grabación, Martínez aparece con un gorro, anteojos de sol y el rostro tapado. “Javier Milei, te quiero matar porque mi gente no te quiere. Tu vida no tiene precio. ¿Sabés quién soy yo? El general de la mafia. Bajate como presidente”, exhortó.

“Soy una persona que nací maldita, soy bueno con los buenos pero malo con los malos. Y si mi gente no te quiere, yo tampoco te quiero. Milei, plata o plomo, te voy a secuestrar a toda tu familia. Milei, tengo sicarios de mi lado, gente que mata porque le gusta matar”, acotó.

#Amenazas 🚨📱 “Soy el sicario de los kirchneristas”: Cayó en Quilmes tras amenazar a Milei por TikTok



Un hombre de 38 años fue detenido por la Policía Federal luego de publicar un video con amenazas contra el presidente Javier Milei. La investigación incluyó ciberpatrullaje y… pic.twitter.com/DcPFOINH0B — ANDigital (@ANDigitalOK) August 5, 2026

En otro tramo del video, exclamó: “Soy una persona peligrosa, con mucho poder político, puedo mandar a matar a muchas personas. Mayra Mendoza presidenta. Milei, cumplime. Mayra, no tengas miedo, nadie te va a hacer nada, sos presidenta, Mayra”.