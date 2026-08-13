San Cayetano en la calle: “La unidad entre la fe y la lucha”

El referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban ‘Gringo’ Castro, convocó a participar de la tradicional marcha de San Cayetano y sostuvo que la protesta estará marcada por el reclamo contra el ajuste social, la eliminación del salario social complementario y el deterioro de las condiciones de vida.

El 7 de Agosto marchamos todos.



¡El pueblo unido jamás será vencido! A 10 años de San Cayetano, seguimos caminando por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. pic.twitter.com/jo2E01QoBz — UTEP (@UTEPoficial) August 4, 2026

El dirigente recordó que la movilización nació hace una década, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando los movimientos populares impulsaron la Ley de Emergencia Social.

“Aquella marcha que hicimos en 2016 pedía la Ley de Emergencia Social, que contemplaba el salario social complementario, una conquista lograda con el apoyo de la CGT y aprobada por unanimidad en el Congreso”, recordó.

Eliminación del Salario Social

En declaraciones a Radio 10, el titular de la UTEP consignó que la principal preocupación actual pasa por la decisión oficial de eliminar ese beneficio destinado a trabajadores de la economía popular.

“Este mes se dejó de cobrar, lo sacó el Gobierno. Lo venía congelando y ahora directamente lo eliminó”, lamentó.

Según explicó, el programa alcanzaba a unas 900 mil personas y complementaba los ingresos con un monto equivalente a la mitad del salario mínimo.

“Había 900 mil beneficiarios de ese programa que complementaba sus ingresos y ya no lo van a cobrar más. Es una situación complejísima”, fustigó, para luego dar cuenta que “es un Gobierno que no escucha ni tiene en cuenta a los pobres”.

La marcha de San Cayetano

Castro sostuvo que la movilización volverá a expresar la histórica consigna de “pan, paz y trabajo” y reivindicó el acompañamiento que, según dijo, recibieron los movimientos populares por parte del Papa Francisco.

“El 7 de agosto Dios quiere que podamos demostrar la unidad entre la fe y la lucha que mostramos en 2016”, insistió.

Recordó además el respaldo del pontífice argentino a las organizaciones sociales: “Francisco nos apoyó muchísimo. Llegó a decir que el futuro estaba en nuestras manos. Para nosotros fue una guía”.

Respecto del nuevo pontificado, expresó su expectativa de continuidad al señalar que “tenemos la bendición de que va a venir un papado continuador de Francisco, indudablemente”.

Críticas al modelo económico

“Es increíble. La Argentina siempre fue un país preocupado por la producción y el trabajo”, lamentó sobre el rumbo de la gestión libertaria.

A su juicio, el aumento de la pobreza, la indigencia, el desempleo y el cierre de empresas están generando una mayor conciencia social.

“Está creciendo la preocupación y, por lo tanto, la conciencia de que hay que salir a la calle para impedir que este Gobierno termine de entregar la patria”, expuso.

Asimismo, consideró que “a veces cuesta ver la capacidad de lucha de nuestro pueblo, pero el que hoy tiene dos, tres o cuatro trabajos para llevar un mango a su casa también está luchando”.

“Yo quiero que este Gobierno se vaya lo antes posible. Y si no se va antes, va a ser derrotado en las urnas, indudablemente”, sentenció.