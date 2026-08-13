Copa Argentina: cronograma de octavos y fecha confirmada para la final

En la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino realizada este miércoles, quedó confirmada la fecha de la final de la Copa Argentina, además de los días y horarios de la fase de octavos de la competencia.

El partido que permitirá a uno de los dos equipos levantar el trofeo federal que, a su vez, le da la chance de obtener uno de los cupos de clasificación directa al torneo internacional de la Copa Libertadores, será el miércoles 4 de noviembre, con horario y sede a confirmar.

Mientras que los ocho partidos que definen los clasificados a los cuartos de final se disputarán en el plazo de dos semanas, entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre.

Como último partido de esta instancia se enfrentarán Vélez Sarsfield contra Boca Juniors el miércoles 2 de septiembre desde las 21:15, a priori, en la cancha de Colón de Santa Fe.

Antes, los cruces comienzan el próximo miércoles 12 de agosto con el encuentro entre Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda a partir de las 19:15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

✅ Partidos confirmados para los Octavos de Final de #NuestraCopa 🙌#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/Jq1YvBCLBI — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) August 5, 2026

Por su parte, Racing Club enfentará a Belgrano de Córdoba una semana después, el 19 de agosto desde las 19:15 en el estadio Único La Pedrera, el recinto ubicado en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Octavos de final por Copa Argentina

Atlético Tucumán - Independiente - 12/8 – 19.15 oras - Estadio Marcelo Bielsa

Deportivo Riestra - Gimnasia y Esgrima La Plata - 18/8 – 17 horas - Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello de Florencio Varela

Banfield - Ferrocarril Midland - 18/8 - 21:15 - Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón

Racing - Belgrano (C) - 19/8 - 19:15 - Estadio Único La Pedrera de San Luis

Aldosivi - Independiente Rivadavia (M) - 26/8 - 21:15 - Estadio Florencio Sola de Banfield

Estudiantes de La Plata - Barracas Central - 27/8 - 19:00 - Sede a confirmar

Platense - Instituto (C) - 27/8 - 21:15 - Estadio Marcelo Bielsa de Rosario

Vélez - Boca - 2/9 - 21:15 – Estadio Brigadier López de Santa Fe.

