jueves 13 de agosto de 2026 - Edición Nº4527

Deportes | 6 ago 2026

Fútbol

Copa Argentina: cronograma de octavos y fecha confirmada para la final

Los 16 equipos que permanecen en competencia comenzarán a disputar sus respectivos cruces desde la semana venidera. El partido definitorio será el 4 de noviembre con sede todavía a designar.

Certamen federal.
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En la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino realizada este miércoles, quedó confirmada la fecha de la final de la Copa Argentina, además de los días y horarios de la fase de octavos de la competencia.

El partido que permitirá a uno de los dos equipos levantar el trofeo federal que, a su vez, le da la chance de obtener uno de los cupos de clasificación directa al torneo internacional de la Copa Libertadores, será el miércoles 4 de noviembre, con horario y sede a confirmar.

Mientras que los ocho partidos que definen los clasificados a los cuartos de final se disputarán en el plazo de dos semanas, entre el 12 de agosto y el 2 de septiembre.

Como último partido de esta instancia se enfrentarán Vélez Sarsfield contra Boca Juniors el miércoles 2 de septiembre desde las 21:15, a priori, en la cancha de Colón de Santa Fe.

Antes, los cruces comienzan el próximo miércoles 12 de agosto con el encuentro entre Atlético Tucumán e Independiente de Avellaneda a partir de las 19:15 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Por su parte, Racing Club enfentará a Belgrano de Córdoba una semana después, el 19 de agosto desde las 19:15 en el estadio Único La Pedrera, el recinto ubicado en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Octavos de final por Copa Argentina

Atlético Tucumán - Independiente - 12/8 – 19.15 oras - Estadio Marcelo Bielsa

Deportivo Riestra - Gimnasia y Esgrima La Plata - 18/8 – 17 horas - Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello de Florencio Varela

Banfield - Ferrocarril Midland - 18/8 - 21:15 - Estadio Nuevo Francisco Urbano de Morón

Racing - Belgrano (C) - 19/8 - 19:15 - Estadio Único La Pedrera de San Luis

Aldosivi - Independiente Rivadavia (M) - 26/8 - 21:15 - Estadio Florencio Sola de Banfield

Estudiantes de La Plata - Barracas Central - 27/8 - 19:00 - Sede a confirmar

Platense - Instituto (C) - 27/8 - 21:15 - Estadio Marcelo Bielsa de Rosario

Vélez - Boca - 2/9 - 21:15 – Estadio Brigadier López de Santa Fe.
 

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