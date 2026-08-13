Consolas retro y plug-and-play: ¿Qué mirar antes de comprar una?

Una consola anunciada con “10.000 juegos” puede ofrecer menos variedad real que otra con apenas 30. El número sorprende, pero suele esconder versiones repetidas, títulos con nombres alterados, idiomas distintos y archivos que directamente no funcionan. Por eso, al elegir un equipo retro o plug-and-play, conviene mirar bastante más que la cifra impresa en la caja.

La compra parece sencilla: conectar, elegir un juego y empezar. Sin embargo, la calidad de la emulación, los controles, la salida de video y hasta la fuente de alimentación pueden cambiar por completo la experiencia. Elegir bien importa porque estos dispositivos abarcan desde productos oficiales cuidadosamente diseñados hasta modelos genéricos con especificaciones poco claras.

La biblioteca de juegos no se mide solo por cantidad

El primer problema aparece cuando el catálogo se presenta como una colección gigantesca, pero no se informa que incluye. Una lista extensa puede contener cientos de duplicados, modificaciones mínimas de un mismo título o juegos organizados sin ningún criterio.

Antes de comprar, resulta más útil comprobar:

qué sistemas o generaciones emula;

si existe una lista completa de títulos;

si los menús están traducidos;

si permite buscar por nombre o género;

si guarda partidas;

si admite favoritos;

si la memoria puede ampliarse.

También conviene distinguir entre una biblioteca cerrada y una consola retro que permite agregar contenido. Los equipos oficiales suelen ofrecer un catálogo limitado, pero curado y estable. La Nintendo Classic Mini: NES, por ejemplo, incluye 30 juegos preinstalados, cable HDMI y alimentación por USB. La Sega Genesis Mini original, en cambio, reúne 42 títulos y suma funciones para guardar el progreso.

En los modelos genéricos, la cantidad puede ser mayor, aunque la calidad del catálogo resulta más difícil de anticipar. Al evaluar un Family Game, por ejemplo, no alcanza con reconocer el diseño o tener los juegos de ocho bits: hay que revisar qué versión del hardware ofrece, cuántos controles incluye y qué conexión utiliza.

La salida de video define cómo se verá en el televisor

Una imagen antigua no necesariamente debe verse mal. El inconveniente aparece cuando la consola estira una señal pensada para pantallas de formato 4:3 hasta ocupar un panel moderno de 16:9. Los personajes quedan ensanchados, los textos pierden nitidez y el movimiento puede presentar saltos.

Para un televisor actual, HDMI suele ser la opción más práctica. Aun así, la presencia del puerto no garantiza una buena imagen. Es importante conocer la resolución de salida, las opciones de relación de aspecto y la posibilidad de aplicar filtros. La NES Classic, por caso, entrega video de 720p a 60 Hz mediante HDMI.

Una configuración razonable debería permitir conservar el formato original de una consola como la Family Game, aunque queden bandas a los costados. Los filtros de líneas de escaneo pueden resultar agradables para quienes buscan una apariencia cercana a la de un televisor de tubo, pero no compensan una emulación deficiente.

Emulación, respuesta y sonido

El retraso entre pulsar un botón y ver la acción en pantalla se conoce como latencia de entrada. En juegos de plataformas, lucha o naves, unos pocos cuadros de demora pueden hacer que los controles se sientan pesados. Parte del retraso puede provenir del dispositivo y parte, del procesamiento de imagen del televisor.

Activar el “modo juego” del TV suele reducir ese procesamiento. Sin embargo, antes de elegir una consola retro, es recomendable buscar pruebas del modelo concreto, porque dos equipos de apariencia idéntica pueden utilizar placas y programas diferentes.

El sonido también permite detectar fallas. Música acelerada, efectos entrecortados o canales ausentes indican que la emulación no reproduce correctamente el sistema original. No hace falta exigir una fidelidad de museo, pero sí un funcionamiento estable que no altere el ritmo del juego.

Controles: el punto que más se subestima

Un catálogo atractivo pierde valor si el joystick tiene una cruceta imprecisa, botones duros o un cable demasiado corto. Para partidas ocasionales puede parecer un detalle menor; después de media hora, deja de serlo.

La revisión debería contemplar cuatro aspectos:

Aspecto Qué conviene comprobar Conexión Cable fijo, USB, conector propio o inalámbrico Cantidad Uno o dos controles incluidos Ergonomía Tamaño, dureza y distribución de botones Reemplazo Posibilidad de conseguir otro compatible

Los controles inalámbricos ordenan el espacio, pero dependen de pilas o baterías y pueden sumar latencia. Los cableados suelen ser más previsibles, aunque necesitan una longitud adecuada. También hay equipos con puertos USB que aceptan mandos alternativos, pero la compatibilidad nunca debe darse por sentada.

¿Qué mirar según el tipo de usuario?

Para alguien que busca partidas familiares, pesan más los dos controles, los juegos multijugador y un menú sencillo que una biblioteca enorme. Quien siente nostalgia por una plataforma específica debería priorizar la fidelidad del mando, la selección de títulos y el formato de imagen.

Un usuario que quiere explorar varias generaciones necesita filtros de búsqueda, almacenamiento suficiente y estados de guardado. Para chicos o personas poco habituadas a configurar tecnología, conviene un sistema cerrado: menos opciones, pero también menos errores.

El aficionado exigente, en cambio, probablemente valore compatibilidad con cartuchos, controles originales, escalado de calidad o soluciones basadas en FPGA, que reproducen el comportamiento del hardware mediante circuitos configurables en lugar de recurrir únicamente a emulación por software. Es una categoría diferente, normalmente más costosa y menos inmediata.

Señales de alerta antes de comprar

Hay motivos para desconfiar cuando la publicación no identifica el fabricante, evita mostrar el menú o promete miles de juegos sin detallar sistemas y títulos. También es mala señal que todas las fotos sean ilustrativas o que distintos vendedores atribuyan especificaciones contradictorias al mismo gabinete.

La decisión más sensata no pasa por elegir la mayor cifra ni el diseño más nostálgico. Primero hay que definir qué sistemas interesan, cuántas personas van a jugar y qué televisor se utilizará. Después, comparar catálogo real, controles, salida de video, alimentación y respaldo del vendedor. Esa revisión lleva pocos minutos y permite comprar un equipo que efectivamente se use, en lugar de sumar otra caja olvidada junto al televisor.