La Ciudad de Buenos Aires suma doce nuevos Bares Notables

La Ciudad de Buenos Aires sumó doce nuevos Bares Notables, espacios que forman parte de la identidad de sus barrios y conservan una porción de la historia porteña. El reconocimiento se formalizó este martes 4 de agosto, durante un encuentro en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, donde se entregaron los diplomas a El Portuario, Josephina's Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Plaza Café, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar. Con estas incorporaciones, el catálogo quedó integrado por 90 espacios.

Los establecimientos fueron incluidos por decisión de la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables, que evalúa las postulaciones y reconoce aquellos espacios que se destacan por su antigüedad, su arquitectura, su relevancia cultural o su vínculo con la historia y la identidad de los barrios porteños.

MÁS BARES NOTABLES EN LA CIUDAD

¡Doce bares más se sumaron al patrimonio vivo de Buenos Aires! Ayer la ciudad ganó doce razones más para sentarse en una mesa con amigos o un libro, pedir un cortado y sentir que el tiempo se detiene mientras celebra nuestro ADN bien porteño. 🏛️☕ pic.twitter.com/ZYrfHOaUxk — Gabriela Ricardes (@gabiricardes) August 5, 2026

“Muchos creían que estos espacios ya eran Bares Notables porque forman parte de la vida de sus barrios y son reconocidos por quienes los frecuentan. A partir de ahora, ese valor también cuenta con un reconocimiento formal que permite seguir preservando y difundiendo su historia”, expresó la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, que entregó diplomas a los representantes de cada uno de los nuevos bares notables.

Durante el encuentro también se presentó La Ruta de Los Notables, una serie documental que recorre algunos de los cafés más representativos de Buenos Aires y recupera sus historias, sus personajes y el patrimonio cultural que representan.

“Los Bares Notables expresan la esencia cultural de la Ciudad y, al mismo tiempo, la identidad particular de cada barrio. El trabajo sostenido entre el sector público, el sector privado y la sociedad permitió fortalecer este programa y convertir a estos espacios en atractivos turísticos que son visitados por sí mismos”, señaló Camilo Suárez, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC),

Como parte del encuentro, además, se anunció que el próximo 24 de septiembre se realizará una nueva edición de La Noche de los Bares Notables, con propuestas en distintos establecimientos de la Ciudad.

Los nuevos Bares Notables, uno por uno:

Bar Conde (Conde 701. Colegiales)

Ubicado en la intersección de Conde y Federico Lacroze, este típico bar-almacén porteño existe en el barrio desde el año 1902 y es una de las antiguas joyas vigentes de Colegiales. Con techos altos y un ambiente fresco es un lugar ideal para reposar tomando un vermuth un día de calor.

Es un sitio familiar donde el noventa por ciento de su clientela son vecinos del barrio o gente que hace base en el bar para atenderse en el Sanatorio Colegiales, ya que se encuentra a pocas cuadras de allí.

No caben dudas de que Bar Conde es un clásico café de Buenos Aires, referente arquitectónico del siglo XX que permite descubrir parte de lo que fue la ciudad años atrás.

Café Rivas (Estados Unidos 302. San Telmo)

El Café Rivas está ubicado en uno de los rincones más representativos de San Telmo. Hasta este cruce llegaba el antiguo damero de 1580 de Juan de Garay, que en ese momento coincidía con el borde de la barranca junto al río. Instalado en una antigua casona en esquina, dialoga con sus vecinos, el Bar Sur y la “Librería la Nueva”. El interior presenta un salón de doble altura, pisos de madera, boiserie, una barra longitudinal que estructura el espacio y un entrepiso con barandas esterilladas que balconea sobre el salón principal.

Su estructura presenta una marquesina de hierro sobre la entrada de la ochava y amplios ventanales tipo guillotina. También se puede observar sobre calle Estados Unidos, la enredadera de Santa Rita y el reloj colgante.

En su interior puede sentirse el olor a café afrancesado o vienés en su salón de doble altura con boiserie, pisos de madera y una barra que corre a lo largo de casi todo el local. Ese toque europeo se refuerza por las antiguas lámparas, los ventiladores de techo y el entrepiso con barandas esterilladas que balconea sobre la barra. Este no es sólo un bar notable, es una esquina notable.

Confitería El Greco (Avenida Rivadavia 5353, Caballito)

Comenzó su historia en el año 1906 bajo el nombre de El Campidoglio, funcionando hasta 1949. En 1952 se construye el edificio que contiene a la Confitería el Greco, sus tres salones para fiestas y las viviendas de los pisos altos y el fondo de comercio fue adquirido por un grupo de accionistas, quienes lo renombraron como Confitería El Greco, nombre que mantiene hasta el día de hoy.

En sus siete décadas de historia fue sede de acontecimientos tan disímiles como el 2° Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el anuncio de la candidatura a la presidencia de Boca del fundador del PRO.

Sin embargo, quizás el encuentro más destacable que vieron sus muros fue el de alumnos del Instituto Dámaso Centeno que integraban distintas bandas, entre ellos Charly García, y culminó en la formación de una nueva que iba a marcar a las próximas generaciones, Sui Generis.

Referente del barrio de Caballito, por sus mesas ha pasado buena parte de los vecinos para tomar un café o comprar sus especialidades para festejos familiares, laborales y de amigos.

Josephina's Café (Guido 1532. Recoleta)

Josephina's Café fue fundado por el empresario alemán Bernd R. Hettel, quien se estableció en Buenos Aires luego de vender su empresa automotriz en Estados Unidos y en Alemania.

El café se encuentra en ese lugar desde 2001, cuando Hettel compró dos locales de un mismo edificio para instalar Josephina's Café con un marcado estilo parisino, que se impuso rápidamente como un lugar de encuentro tanto de los amigos argentinos como de personas de todo el mundo.

Ubicado en el barrio de Recoleta, frente a la plazoleta Pedro Miguel Obligado, el café Josephina's es visitado diariamente por centenares de personas que desean relajarse y encontrarse con amigos y colegas. Un espacio social, de encuentro habitual de amigos, vecinos y distintas personalidades del ambiente empresarial, cultural y político del país.

La Orquídea (Avenida Corrientes 4101. Almagro)

Desde 1953, un clásico del barrio de Almagro. En la esquina de Corrientes y Acuña de Figueroa, debe su nombre a que nació de la mano de los trabajadores del Mercado de las Flores, que fueron sus primeros clientes.

Cuando el mercado se mudó trajo aparejada la renovación del público. Por sus mesas, bajo ventanas fileteadas por el maestro Gustavo Ferrari, hoy pueden verse a escritores como Martín Kohan o Liliana Lukin, jóvenes que salen de los boliches vecinos, viejos tangueros que llegan de madrugada, pastores evangelistas y fieles de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que funciona en el galpón del exmercado.

La Orquídea es un hito dentro del patrimonio barrial. Respeta el mobiliario porteño: mesas y sillas de madera, barra y paredes revestidas del mismo material, ventanas “guillotina” y vidrios fileteados.

La Escuela (Manuela Pedraza 2803. Núñez)

En la esquina de Manuela Pedraza y Vidal se encuentra La Escuela, un bar que combina pasión futbolera, herencia gastronómica y un amor profundo por la identidad barrial. El nombre se debe a la Escuela N° 12, Profesor Rodolfo Senet, ubicada frente al bar, donde años atrás estaba la originaria cancha del Club Atlético Platense.

El alma de este espacio es Kike Spinelli, nieto de inmigrantes españoles ligados al rubro, que heredó la posta familiar y la convirtió en mucho más que un negocio: un museo vivo de historias, camisetas, anécdotas y café humeante.

El bar guarda tesoros como el corbatín que usaba el mismísimo Roberto Goyeneche, vecino del barrio. Además, conserva vajilla y una botella original del desaparecido Bar La Sirena, ese que frecuentaba El Polaco. En los estantes se mezclan fotos antiguas, recuerdos del club, y platos que vuelan de la cocina con generosidad porteña.

Bar Portuario (Pinzón 102, La Boca)

A fines del siglo XIX, en el barrio de La Boca comenzó a instalarse una pujante y creciente comunidad italiana que, poco a poco, fue dándole vida y personalidad a la zona. Rápidamente se convirtió en un lugar de inmigrantes europeos, marineros que estaban de paso, numerosas pulperías y almacenes.

Ese fue el escenario en el que abrió sus puertas el Bar Portuario. Fue en 1915 cuando, en la esquina de Pinzón y Caboto, se inauguró este almacén con despacho de bebidas. Desde ese momento, mantuvo su actividad en forma ininterrumpida y se transformó en un rincón protagónico de La Boca.

El edificio conserva su diseño y materiales originales. Adentro se puede observar una gran barra confeccionada por un carpintero boquense, autor de obras de arte y barcos de madera. Tiene una oferta gastronómica de cocina de bodegón, con platos sencillos y abundantes. Funciona como un espacio cultural independiente, donde encuentran su lugar el tango y el folklore, las milongas, los ciclos de cine y de teatro, así como exposiciones permanentes de pinturas, murales y fotografías.

Boca a Boca (Avenida Benito Pérez Galdós 207, La Boca)

La verdadera entrada al Distrito de las Artes, una bienvenida a la increíble magia boquense. Con ingreso por una típica ochava y emplazado en la esquina de Avenida Benito Pérez Galdós y Ministro Brin, el bar Boca a Boca, de características italianizantes, se ubica en el corazón del Distrito de las Artes, en el barrio de La Boca desde el año 1902.

El lugar supo ser una antigua despensa barrial a la que con posterioridad se le anexó un espacio para el consumo de bebidas.

Su fachada, su mostrador de madera y su interior en general se conservan intactos desde su origen, razón por la cual el bar se utilizó para ser escenografía de películas, series, publicidades y vídeos de época.

El bar también funciona como un espacio cultural: artistas plásticos, músicos, bailarines y actores son convocados y bienvenidos a formar parte de la escena del lugar. Además, para aquellos que quieran adentrarse en el mundo del baile, se dictan clases de folklore y tango en uno de sus salones.

Boca a Boca tiene un fuerte vínculo con su entorno ya que aquí se llevan a cabo eventos solidarios vinculados a las necesidades de La Boca por lo que se consolidó como un referente indiscutible para el barrio. Lo imprescindible de este sitio son sus pastas y la posibilidad de hacer una placentera parada antes o después de visitar La Usina del Arte o luego de asistir a las obras de teatro en el Galpón de Catalinas.

Bar Vía 71 (Viamonte 1771, San Nicolás)

Desde 1971, Vía 71 es famoso por sus sándwiches de pan francés con manteca y un excelente jamón crudo. Al entrar, un bello trabajo del exquisito arte del fileteado porteño anuncia: “Café-Bar y sandwiches”. El mismo fileteado se repite en la vidriera.

Colgando, dentro del local, las patas de jamón crudo son permanente compañía de los comensales y también dan la bienvenida al bar. Al ingresar, los estantes rebozan de botellas, latas de cervezas y gaseosas de distintas procedencias y épocas. Ocupando un lugar central, la bandera argentina y más atrás, dando testimonio de las raíces migrantes, aparece la bandera de España. A principios de 1971 el matrimonio gallego/asturiano de Dina Muñiz y Manuel Fernández tuvieron la idea de instalar un bar. Jorge Francisco Busto Carril compró el fondo de comercio en 1985 junto a su tío José María.

En un principio pensó en cambiarle el nombre y ponerle Bar Zas, por el pueblo en La Coruña en donde se crió su padre, “pero opté por no cambiarlo y hacerle honor a los fundadores. Además, toda la gente del barrio lo conocía como Vía”. De la mano del “Gallego”, su hijo Sebastián Busto Ventura, continúa la tradición familiar del bar.

En Vía 71 toda la sandwichería se elabora en el momento y el fiambre es cortado en el instante. Desde su apertura y hasta hoy el fuerte del bar fueron los sándwiches y su gran variedad de panes y fiambres. Pero como en todo emprendimiento gastronómico de raíces españolas, en Vía 71 nunca falta la clásica tortilla de papas. Jamón crudo y tortillas, un fragmento de España en Buenos Aires.

La Ópera (Avenida Corrientes 1799, San Nicolás)

Cuenta la leyenda que este es el bar donde Eva Perón tomó su primer té en Buenos Aires. Bautizada “esquina Horacio Ferrer” en honor al poeta, en esta esquina está la casi centenaria confitería La Ópera ofreciendo al público su espíritu y decoración originales.

Fundada en 1928, La Ópera siempre fue punto de encuentro de figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, los presidentes Arturo Frondizi y Fernando de La Rúa, el escritor David Viñas, Enrique Santos Discépolo o el mencionado Horacio Ferrer.

Hoy restaurante, bar y confitería, La Ópera nació como confitería hasta que su oferta gastronómica fue modelando su condición actual que, además de las clásicas minutas, ofrece una cocina gourmet. Cita ineludible de reuniones, análisis pasionales y evaluaciones militantes luego de cada manifestación política, La Ópera es un testigo de la historia porteña y argentina.

Café Cortázar (José A. Cabrera 3797, Palermo)

Un café literario emplazado en la esquina de Cabrera y Medrano. “Si Julio Cortazar viviera en este siglo, podrías encontrarlo tomando un café acá”. Este reducto “cortazariano”, inspirado bajo esta idea, se despliega en dos pisos de una vieja casona de 1889. La inauguración tuvo lugar en el 2014, con una muestra de un joven fotógrafo que vivió dos años en la casa de la calle Artigas, en el barrio Rawson, donde el escritor pasó su juventud junto a su madre y su hermana. La exposición mostró los interiores de la casa, del edificio y del barrio.

Las paredes del café están adornadas con dibujos, fotos, caricaturas, y un menú que lo referencia: desayuno Flanel, como se llamaba uno de sus gatos, Rayuela y Florencio, como su segundo nombre. También están las picadas Deshoras, Bestiario, Octaedro, entre otras. El logotipo que se luce en su cartel al frente del local fue realizado por el arquitecto y pintor Horacio Spinetto y está inspirado en la famosa foto de Sara Facio. La tipografía utilizada es la de la máquina Olivetti Lettera 22, con la que solía trabajar el escritor argentino. El Café Cortázar funciona como un espacio de propuestas culturales relacionadas con quien inspiró el proyecto: muestras, talleres y una biblioteca abierta donde puede encontrarse toda su obra.