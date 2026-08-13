Bitcoin cerró un julio turbulento sin salir de su rango de cotización

Después de un julio que puso a prueba a las criptomonedas desde múltiples frentes, marcado por una fuerte venta de Bitcoin por parte de Strategy, una escalada en Medio Oriente y una liquidación de acciones tecnológicas, Bitcoin cerró el mes con una suba del 5 % respecto de su valor inicial y comenzó agosto sosteniéndose con firmeza, incluso mientras los mercados absorbían uno de los eventos macroeconómicos más inusuales del año.

En ese contexto, Estados Unidos y Japón llevaron a cabo una intervención coordinada para apoyar al yen: la primera acción conjunta de este tipo entre ambos países desde 2011 y la primera dirigida específicamente al yen desde 1998.

Según Crypto Finance, la empresa de activos digitales que forma parte de Deutsche Börse Group, julio elevó la exigencia de prueba para los activos de riesgo en general. La inflación continuó moderándose, pero los bancos centrales se mantuvieron cautelosos y el dólar se mantuvo firme, lo que llevó a los inversores a volverse más selectivos respecto de las acciones vinculadas a inteligencia artificial y de crecimiento. El S&P 500 se mantuvo cerca de sus máximos históricos, lo que ocultó un mercado mucho más selectivo por debajo, a medida que el liderazgo se concentró en un grupo más reducido de compañías.

En ese contexto, las criptomonedas se sostuvieron, con Bitcoin operando en gran parte dentro del rango de USD 62.000 a 65.000 a lo largo del mes, y la firma señala a los flujos de ETF como el principal motor detrás de esa estabilidad. Los flujos se volvieron más volátiles hacia el cierre del mes, pero la demanda institucional se mantuvo mayormente constructiva y ayudó a absorber la presión vendedora durante los períodos de debilidad macroeconómica.

Los avances regulatorios sumaron un respaldo adicional. La CLARITY Act avanzó en su proceso legislativo durante julio y, si bien su resolución final todavía está pendiente, se la considera un catalizador clave para el sector de cara a la segunda mitad del año.

Strategy, la compañía de Michael Saylor, siguió siendo un factor que influyó en el sentimiento del mercado. La empresa señaló que continuará vendiendo Bitcoin en el margen hasta que sus acciones preferentes STRC alcancen la paridad, que actualmente cotizan a USD 92,15. Los inversores continúan debatiendo la creciente oferta de valores preferentes y productos estructurados vinculados a Bitcoin que emite la compañía, aunque su mejor posición de liquidez y su flexibilidad de financiamiento redujeron durante el mes las preocupaciones sobre una venta forzada.

Mike Schwitalla, Chief Commercial Officer de Crypto Finance, sostuvo que el patrón observado durante julio refleja un mercado que está madurando en la forma en que valora el riesgo: “Que Bitcoin haya operado a través de una venta de Strategy, una caída de las acciones tecnológicas y una intervención cambiaria coordinada sin registrar una baja equivalente dice mucho sobre hacia dónde se dirigen los flujos institucionales”.

“Los inversores que construyeron su exposición a través de acuerdos adecuados de custodia, brokerage y liquidación son los que están en condiciones de sostener su posición durante un mes como este, sin tener que reaccionar ante cada titular. Ese es precisamente el tipo de infraestructura que los bancos y los gestores de activos están pidiendo a medida que desarrollan su capacidad en activos digitales”, sumó.

La resiliencia observada durante julio está en línea con una tendencia más amplia que Crypto Finance viene registrando a lo largo de 2026. Los bancos de América Latina y la Península Ibérica están desarrollando cada vez más capacidad para ofrecer exposición a activos digitales a sus propios clientes, en lugar de tratar a las criptomonedas como un negocio para evitar o externalizar por completo. Ese cambio está llevando a las instituciones a buscar acuerdos de custodia, brokerage y liquidación que cumplan con el mismo estándar regulatorio que su infraestructura bancaria existente.

“Lo que se destacó en julio fue la capacidad del mercado de mantener el equilibrio mientras otros activos de riesgo estaban bajo presión. Ese tipo de resiliencia sólo se vuelve invertible cuando la infraestructura subyacente, la custodia y los procesos de liquidación están construidos con estándares institucionales”, agregó Schwitalla.

¿Qué esperar en agosto?

De cara a lo que viene, Crypto Finance espera que los resultados trimestrales de varias compañías de alto perfil y la publicación del informe de nóminas no agrícolas de Estados Unidos de esta semana influyan en el desempeño de las criptomonedas, junto con los avances de la Clarity Act. Si el miércoles se presenta una moción de cierre de debate (cloture), una votación de procedimiento podría realizarse tan pronto como el viernes.

Además, el foco del mercado en agosto se orientará hacia la inflación, los datos de empleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro, luego del reajuste de expectativas con sesgo restrictivo (hawkish) registrado en julio. Con el rendimiento a 30 años ya por encima del 5,2 %, la compañía espera que los mercados sigan especialmente sensibles a cualquier dato que modifique las expectativas sobre el rumbo de la política de la Reserva Federal.

El yen también merece una atención especial, ya que los movimientos bruscos en el USD/JPY históricamente han tenido consecuencias para los activos de riesgo en general, dado el rol de las operaciones de carry trade financiadas en yenes, y una nueva ola de volatilidad en la moneda podría trasladarse a las acciones, las tasas y las criptomonedas por igual.

En renta variable, la inteligencia artificial sigue siendo el tema dominante, aunque Crypto Finance espera que los inversores continúen premiando a las compañías que puedan demostrar una monetización clara y generación de flujo de caja libre, por sobre aquellas que todavía dependen de expectativas de crecimiento futuro. En cuanto a las criptomonedas, los flujos de ETF y los avances regulatorios siguen siendo los catalizadores a seguir.

Ante la ausencia de mayores ingresos institucionales o avances significativos en el plano regulatorio, y con las condiciones de liquidez propias del verano aún vigentes, Crypto Finance espera que Bitcoin continúe operando dentro de su rango establecido de USD 62.000 a 65.000 durante el resto de agosto.