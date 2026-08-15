Cayó una red de trata que captaba jóvenes y ofrecía servicios sexuales en “Gemidos TV”: cuatro detenidos

Una investigación conjunta entre la DDI Dolores (a través de la SubDDI Villa Gesell) y la DDI La Plata culminó con la desarticulación de una organización criminal dedicada a la promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución. El operativo dejó como saldo cuatro personas detenidas tras dos allanamientos en inmuebles de Pinamar y el centro de La Plata.

La causa penal se inició a finales de julio a partir de la denuncia presentada por una mujer de 41 años. En su presentación, advirtió que su hija de 20 años había sido captada mediante engaños para ser obligada a ejercer la prostitución.

Según se desprendió de las tareas de inteligencia, la red operaba promocionando a la víctima en la plataforma web Gemidos TV bajo el seudónimo "Lolita". La joven fue trasladada desde Pinamar hacia un departamento en La Plata, donde permanecía retenida bajo constantes amenazas y sufriendo la retención de su documento nacional de identidad, su teléfono celular y la totalidad del dinero que generaba.

Declaración espontánea y allanamientos simultáneos

El avance decisivo de la causa ocurrió cuando la víctima logró presentarse de forma espontánea en la sede de la DDI La Plata. A través de una videollamada con el fiscal de la causa, la joven prestó declaración e identificó a dos de las presuntas cabecillas de la estructura: Julieta Martina Santillán (21) y Luana Débora Judit Meza Romero (40).

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó dos allanamientos simultáneos:

Pinamar: Inmueble ubicado en Avenida Libertador N° 75. La Plata: Departamento ubicado en calle 63 N° 615.

Durante los procedimientos fueron aprehendidos Santillán, Meza Romero, Camila Azul Muñoz (25) y Thomas Isaías Romero (25).

Secuestro de dinero, material erótico y resguardo de una menor

En el marco de los registros domiciliarios, las fuerzas de seguridad incautaron una importante suma de dinero que asciende a $3.397.500 pesos y 1.100 dólares estadounidenses.

Además, se secuestraron:

5 teléfonos celulares, una notebook Lenovo y una tablet.

79 prendas de vestir eróticas y 5 elementos de estimulación sexual.

Documentación variada, incluyendo el DNI de la víctima.

Preservativos con muestras que serán sometidas a pericias biológicas.

Durante el operativo llevado a cabo en el departamento de La Plata, los efectivos localizaron a una niña de 9 años, hija de una de las acusadas. Frente a esta situación, se dio inmediata intervención al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos para garantizar su resguardo, además de realizarle el reconocimiento médico legal correspondiente.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Walter Mercuri, titular de la UFI N° 8 de General Madariaga, con la intervención del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores. Los investigadores analizan el material informático y los celulares secuestrados para determinar si la banda explotaba a más víctimas.