A cuatro meses de que finalice el contrato de Lionel Scaloni como director técnicos de la Selección Argentina, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, afirmó que hará “todo lo posible” para mantenerlo al frente del subcampeón del mundo. “Es mi plan A, B y C”, graficó.

Tras calificar al equipo como “la mejor selección de la historia”, el dirigente defendió la decisión de haber apostado por el entrenador en 2018 y remarcó que los resultados fueron producto del trabajo conjunto entre jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

El futuro de Scaloni y de Messi

“Yo quiero que siga. Todos queremos que siga. Soy un tipo agradecido, vamos a dejar que él medite y tome la decisión que crea que es la correcta. Yo no puedo tener al Gringo encadenado si piensa que no puede tener alguna proyección superadora. Aunque nos duela. Pero es mi plan A, B y C”, aseguró en declaraciones a TyC Sports.

En cuanto al capitán, indicó que “es una decisión de él y tiene que sentir ganas. En 2022 él no sabía si iba a llegar a 2026. Él dijo ‘partido a partido’ y creo que vimos ahora su mejor versión”.

“Quiero que tome la decisión que sea correcta. Por ejemplo, Fideo (Ángel Di María) dejó la Selección y por lo que hizo en el fútbol argentino estaba para jugar el Mundial. A veces le dije en joda ‘vos te apuraste’ y me dijo ‘estaba lleno y era mi momento’. Me quedo con cada abrazo porque es personal que es el afecto y relación que mantenemos”, completó.

El trapo de Malvinas

En torno al episodio de la bandera de las Islas Malvinas exhibida por los jugadores tras ganarle a Inglaterra, Tapia negó que existiera una planificación previa y explicó que surgió de manera espontánea por parte de los hinchas.

#mundialdefútbol2026 🇦🇷⚽ Chiqui Tapia destacó que la Selección logró instalar el tema Malvinas en la agenda diplomática



El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, aseguró que la Selección Argentina consiguió que la causa Malvinas volviera a ocupar un lugar central en la… pic.twitter.com/sukZllNp3q — ANDigital (@ANDigitalOK) August 7, 2026

“Yo también le hubiese levantado esa bandera, porque somos argentinos y estamos orgullosos”, resumió el mandamás afista.

El fútbol local

En cuanto a las constantes críticas a la organización de los torneos locales, ‘Chiqui’ fue tajante: “A mí la única liga que me gusta es la Argentina”.

Finalmente, confirmó que quiere continuar al frente de la AFA y manifestó su deseo de participar en la organización del Mundial 2030: “Yo quiero estar ahí, me gustaría porque trabajamos para esto”.

Las teorías conspirativas

“Hubo durante todo el Mundial. Todos los partidos. Me enoja porque parece que hay gente que le enoja que la selección argentina siga ganando títulos. Les molesta que el pueblo argentino esté contento. En un país como el nuestro, todos los partidos iba a suceder algo o sucedieron cosas íntimas”, puntualizó el titular de la AFA.

De todas maneras, advirtió que “hay cosas con las que en la vida no se jode. En este Mundial se jodió con eso. Cuando vos jodés con cosas que no se pueden, superás una raya, decís: ‘¿De qué lado estás?’. Conspirás contra tu propia Selección”.

TEORÍAS CONSPIRATIVAS Y OPERACIONES: "HAY COSAS CON LAS QUE NO SE JODE"



En diálogo exclusivo con TyC Sports, Chiqui Tapia habló con sobre las noticias que surgían en torno al seleccionado antes de cada partido: "Sistemáticamente sucedieron cosas que tocan las fibras más… pic.twitter.com/Y36sV3xXIP — TyC Sports (@TyCSports) August 7, 2026

“Un problema puede ser Claudio Tapia. Dejalo de lado, si tenés un problema con Claudio Tapia, agarrátela con él. Pero acá hubo cada partido, sistemáticamente, una operación diferente. Siempre anunciaban algo malo o había un intento de desestabilizar algo”, lamentó.

Finalmente, exclamó: “La Selección no es ni mía, soy el presidente de la AFA, la Selección es de todos. Acá tienen que entender que la Selección le dio alegrías a todo el pueblo argentino. Logró en todo este tiempo que la gente se identificara con un grupo. Salir a festejar a la calle y revalidar a los excombatientes de las Malvinas. En este Mundial, con ese partido, logró instalar el tema Malvinas en la agenda diplomática del mundo, algo de lo que hacía muchísimo tiempo no se hablaba. En más de 30 países se habló de las Malvinas”.

