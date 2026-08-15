La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor que circulaba con una licencia de conducir falsa durante un operativo de control realizado en el peaje Agüero, sobre la Autopista Riccheri. Además, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue sancionado y se le impidió continuar manejando.

El hallazgo ocurrió luego del test positivo, cuando los agentes advirtieron irregularidades en la Licencia Nacional de Conducir que presentó el hombre de 33 años.

El documento exhibía diferencias en su impresión y carecía de las medidas de seguridad visibles bajo luz ultravioleta. La consulta al Sistema Nacional de Licencias confirmó que el conductor no contaba con una licencia habilitante vigente y, al ser consultado, reconoció que el documento era falso.

Como consecuencia, se labró un acta de infracción por la que corresponde una multa superior a los 4,4 millones de pesos, se retuvo el vehículo y se dio intervención a la Justicia por el presunto delito de falsificación de documento público, un hecho previsto en el Código Penal.

#SeguridadVial 🚔🍺 Manejaba borracho y con licencia de conducir falsa por la Autopista Riccheri



Un conductor fue detenido durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la Autopista Riccheri al comprobarse que circulaba con alcoholemia positiva y una… pic.twitter.com/9PLbo4ufac — ANDigital (@ANDigitalOK) August 7, 2026

El operativo se realizó el domingo a la madrugada y se controlaron en total 2.300 vehículos, donde fueron sancionados 91 conductores, de los cuales 83 fueron por alcoholemia positiva.

Cómo detecta la ANSV una licencia falsa

En cada fiscalización, los agentes verifican la autenticidad de la Licencia Nacional de Conducir mediante el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), que permite comprobar en tiempo real si el conductor está habilitado y si los datos coinciden con el documento presentado.

Además, la licencia física cuenta con distintas medidas de seguridad, entre ellas un tinte UV visible bajo luz ultravioleta, un número de insumo único y un código de seguridad individual, elementos que permiten identificar rápidamente si el documento está adulterado.

Cada control evita que conductores sin habilitación, alcoholizados o con documentación falsa sigan circulando por las rutas argentinas. Detectar estas conductas a tiempo es una herramienta fundamental para prevenir siniestros viales y proteger a quienes cumplen las normas.