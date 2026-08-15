La Plata quiere brandy: Dyango se presenta en el Teatro Argentino

El legendario cantante español Dyango regresa al país con su nuevo tour y desemabarcará en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata el próximo jueves 1 de octubre a las 20 horas. En el show repasará los grandes clásicos de su carrera y presentará nuevas versiones grabadas en vivo.

Las entradas ya están a la venta por sistema Livepass (cuatro cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia).

El espectáculo será un viaje musical para revivir algunas de las canciones más representativas del artista, como “Cómo han pasado los años”, uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.

Precisamente, una de las versiones recientes más destacadas de esa canción fue grabada en vivo el 2 de octubre de 2025 en el Teatro Gran Rex. La interpretación se caracterizó por su fuerte carga emocional y por la madurez artística con la que Dyango abordó una canción centrada en el paso del tiempo y la permanencia del amor.

Con una lectura íntima y sensible, el artista convirtió esa presentación en una celebración de la memoria, el amor duradero y el vínculo histórico que mantiene con el público argentino.

El registro audiovisual de aquel show estuvo a cargo de Denis Henry, mientras que la producción artística fue realizada por Beto Horst, exintegrante de la banda Los Rancheros.

Esa versión forma parte del proyecto fonográfico Un poco más (en vivo, Gran Rex, 2025), un álbum que reune interpretaciones en vivo de varios de los grandes clásicos de Dyango.

