El drama de la morosidad familiar: “Argentina es el único país que tiene estos números”

El economista de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), Federico Vaccarezza, advirtió por la imparable escalada de morosidad de los hogares argentinos, una de las principales señales de deterioro del consumo.

“Principalmente se lo atribuye a la refinanciación que hubo”, ya que las entidades financieras comenzaron a ofrecer alternativas para reestructurar las deudas acumuladas. “Las familias antes se endeudaban, una parte de ese crédito lo utilizaban y la deuda se iba acumulando. Ahora el proceso de la familia pasa principalmente por esa deuda”, puntualizó, al aludir al ahorcamiento del margen financiero.

Aumento de costos

“Es draconiano. Realmente, el costo financiero total que terminan pagando las familias, cuando uno ve el nivel de gasto que uno pone para refinanciar sus deudas es insólito. Es el único país que tiene esos números, esos costos financieros totales para poder refinanciarse”, lamentó Vaccarezza en declaraciones a Canal E.

Asimismo, graficó que cuando una persona comienza a pagar únicamente el mínimo de la tarjeta de crédito, la situación financiera se vuelve mucho más delicada. “Cuando uno ya está pagando el pago mínimo, se entra en una situación netamente compleja. Entonces, a medida que empezás a pagar el pago mínimo, sube el nivel de riesgo y el nivel de tasa de interés”, detalló.

Comer vía tarjeta de crédito

Luego, manifestó que el fenómeno refleja un cambio profundo en el uso del crédito y recordó que, según datos oficiales, “el 50 %, según la estadística del INDEC, el 50 % se estaba pagando las necesidades esenciales con endeudamiento. Se cubrían con endeudamiento de tarjeta de crédito”.

“Vos no terminaste pagando por esa compra de 200.000 pesos, terminaste pagando casi 300.000 pesos, solamente por una compra de un supermercado en un mes”, ejemplificó el economista y docente.

Y sentenció: “Imaginate si vas tarjeteando todos los meses, 200.000 más 200.000 más 200.000, y lo seguís tarjeteando. Imaginate cómo esa bola de intereses se va extendiendo cada vez más y va creciendo cada vez más”.



