“Producción Verde”: jornada de promoción hortícola en La Plata

La Municipalidad de La Plata y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense invitan a participar de Producción Verde, un evento destinado a promover el consumo de hortalizas de hoja y de estación cultivadas en el cinturón frutihortícola local, uno de los más grandes del país y motor clave del abastecimiento regional.

Impulsada por la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica local, la jornada se realizará este sábado 8 de agosto de 10 a 18 horas en el playón de la ex Estación Provincial Meridiano V (17 y 71), será de acceso libre y gratuito y tendrá como objetivo acercar a productores y consumidores.

Durante la actividad se ofrecerán verduras de estación y alimentos con valor agregado en articulación con el programa Mercados Bonaerenses. La propuesta se completará con un patio gastronómico, talleres, cocina en vivo, sorteos y las presentaciones musicales en vivo de Romanceros Dúo y Denis y las Perlas.

Asimismo, la secretaría local, la cartera bonaerense, el Ente Municipal para la Actividad Turística y diversas facultades de la Universidad Nacional de La Plata contarán con puestos informativos sobre sus programas y proyectos.

La iniciativa se suma a la agenda de actividades que la gestión del intendente Julio Alak acompaña e impulsa para fortalecer la producción local, entre ellas las fiestas del Tomate Platense, el Alcaucil, la Flor y la Frutilla, además de la Feria Regional de la Batata, consolidando la identidad de La Plata como Capital Productiva.