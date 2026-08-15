Los Guarros sorprendieron a los pasajeros del subte

Los Guarros hicieron este miércoles un breve show en la Estación Las Heras de la Línea H del subte de Buenos Aires y sorprendieron a todos los pasajeros con su música.

Con esta acción, anunciaron su show en The Roxy Live el sábado 5 de septiembre, donde celebrarán los 30 años de Pampas Lisérgicas además de todos sus grandes éxitos. Las entradas están disponibles únicamente en allaccess.com.ar.

Pasadas las 18 horas, la banda descendió de la formación que venía de Facultad de Derecho y se ubicó en el vestíbulo de la Estación Las Heras para tocar unos temas de su repertorio ante la mirada de los curiosos y medios de prensa que se acercaron al lugar.

Con rock directo, guitarras y la voz inconfundible de Javier Calamaro sonaron fuerte en la estación con algunos de sus clásicos: “Rosas en tu pecho”, “Bajo tu piel”, “Vamos a la ruta” y “Sweet Home Buenos Aires”, con los que demostraron por qué siguen siendo una de las bandas más queridas del rock nacional.

La banda

Con más de 35 años de trayectoria, Los Guarros son sinónimo de rock barrial argentino. Canciones que ya son himnos y una banda que se reinventa en cada escenario, desde estadios hasta el subte, sus temas ya son parte del cancionero popular. Su sonido directo, sin vueltas, y sus letras los convirtieron en una banda de culto que sigue llenando escenarios y conectando con todas las generaciones.

Con su formación original, Javier Calamaro (voz líder y guitarras), Daniel ‘Gitano’ Herrera (primera guitarra y coros), Daniel Castro (bajo), Marcelo Mira (batería) y Daniel ‘Zurdo’ Alaguibe (batería, percusión y coros), la banda mantiene intacta su esencia: rock potente y actitud para sorprender a la gente.