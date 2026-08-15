Espectáculos | 7 ago 2026
Música
Roxband en vivo: reencuentro emocional con los grandes éxitos de Roxette
Se trata de un espectáculo pensado para sorprender desde el primer acorde. El viernes 21 de agosto la cita es en El Teatro Bar de La Plata y al día siguiente en el ND Ateneo de CABA.
En el marco de la gira 2026, Roxband tendrá un intenso fin de semana el 21 y 22 de agosto, con sendas presentaciones en El Teatro Bar de La Plata y en el ND Ateneo de la Ciudad de Buenos. Será un show especial que rinde homenaje a los grandes éxitos de Roxette, recorriendo las canciones que marcaron los años 90.
Un espectáculo con una potente puesta en escena, pensada para emocionar y sorprender desde el primer acorde.
Esta vez, Roxband se anima a ir un paso más allá: un formato diferente, momentos inesperados y una sonoridad que transforma cada canción en una experiencia única. Clásicos inolvidables reinterpretados como nunca antes, con una profundidad y una fuerza que prometen un show imperdible.
Para el concierto en la capital bonaerense las entradas pueden adquirirse por Plateanet y en la boletería de la sala, calle 43 entre 7 y 8, mientras que para el show porteño las localidades están disponibles en la misma ticketera y en Paraguay 918.
“Nuestro objetivo principal a través de este show es transmitir toda la esencia y energía de Roxette, brindando al espectador una experiencia única de pleno disfrute”, dicen Soledad Sosa, en la voz de Marie Fredriksson y Maxi Guillén, como Per Gessle.
Estarán acompañados por una banda de primer nivel en tren de recrear los mayores éxitos de Roxette. Diego Guillén (guitarra); Charlie Frites (bajo); Tony Virga (piano); Mariam Lucero (coros) y Tincho Rodríguez (baetría).
Interpretan en este espectáculo muchas de sus versiones originales como también versiones en vivo correspondientes a Live in Zürich 1991, Sydney 1991, Barcelona 2001 y Live Travelling the World 2013.
En suma, a través de una propuesta diferente, llena de magia, con una gran puesta en escena y algunas sorpresas en el escenario, el espectáculo promete un viaje imaginario hacia las décadas de los 80 y 90 para revivir lo mejor de Roxette.