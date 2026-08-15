Roxband en vivo: reencuentro emocional con los grandes éxitos de Roxette

En el marco de la gira 2026, Roxband tendrá un intenso fin de semana el 21 y 22 de agosto, con sendas presentaciones en El Teatro Bar de La Plata y en el ND Ateneo de la Ciudad de Buenos. Será un show especial que rinde homenaje a los grandes éxitos de Roxette, recorriendo las canciones que marcaron los años 90.

Un espectáculo con una potente puesta en escena, pensada para emocionar y sorprender desde el primer acorde.

Esta vez, Roxband se anima a ir un paso más allá: un formato diferente, momentos inesperados y una sonoridad que transforma cada canción en una experiencia única. Clásicos inolvidables reinterpretados como nunca antes, con una profundidad y una fuerza que prometen un show imperdible.

Para el concierto en la capital bonaerense las entradas pueden adquirirse por Plateanet y en la boletería de la sala, calle 43 entre 7 y 8, mientras que para el show porteño las localidades están disponibles en la misma ticketera y en Paraguay 918.

“Nuestro objetivo principal a través de este show es transmitir toda la esencia y energía de Roxette, brindando al espectador una experiencia única de pleno disfrute”, dicen Soledad Sosa, en la voz de Marie Fredriksson y Maxi Guillén, como Per Gessle.

Estarán acompañados por una banda de primer nivel en tren de recrear los mayores éxitos de Roxette. Diego Guillén (guitarra); Charlie Frites (bajo); Tony Virga (piano); Mariam Lucero (coros) y Tincho Rodríguez (baetría).

Interpretan en este espectáculo muchas de sus versiones originales como también versiones en vivo correspondientes a Live in Zürich 1991, Sydney 1991, Barcelona 2001 y Live Travelling the World 2013.

En suma, a través de una propuesta diferente, llena de magia, con una gran puesta en escena y algunas sorpresas en el escenario, el espectáculo promete un viaje imaginario hacia las décadas de los 80 y 90 para revivir lo mejor de Roxette.

