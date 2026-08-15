El líder del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se desligó completamente del escándalo que involucró a su hermano, el titular del gremio de los trabajadores de peajes, Facundo Moyano, imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad y lesiones leves en el contexto de violencia de género.

“Que lo defina la Justicia. Yo no tengo nada que ver”, se limitó a decir, aunque el resto de su frase fue lo que provocó más sorpresa: “Encima mi pibe se llama Facundo Moyano, yo todos los días hablo con mi hijo Facundo Moyano”.

Vale mencionar que el referente sindical se pronunció en estos términos durante la procesión por San Cayetano, marco que aprovechó para renovar cuestionamientos al rumbo económico.

#MoyanoGate 👥⚖️ Pablo Moyano se desligó del escándalo de su hermano: “Que lo defina la Justicia”



El dirigente sindical Pablo Moyano tomó distancia del episodio que involucra a su hermano Facundo Moyano y a su novia Candela Arizaga, y aseguró que será la Justicia la que deberá… pic.twitter.com/USiBDrGcsA — ANDigital (@ANDigitalOK) August 7, 2026

Cabe recordar que los hermanos permanecen distanciados desde hace tiempo y sus diferencias se hicieron públicas a comienzos de 2024, cuando protagonizaron un cruce de declaraciones.

En ese momento, en el marco de un paro general que había sido convocado la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la denominada ley ómnibus y el DNU “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, Facundo Moyano había exigido “una profunda autocrítica desde el peronismo, CGT y los dirigentes”.

“Siempre le echan la culpa a otro, pero también tiene que ver con el desastre que se hizo durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández”, supo decir.

Ante esto, Pablo había sido consultado por las declaraciones de su hermano, y fue lapidario: “No hablo de la farándula”.

Días después, Facundo se quedó con la última palabra: “Nada de lo que haya hecho, de lo que haga, diga o de lo que insinúe Pablo Moyano tiene que ver conmigo. Absolutamente nada. El dirigente sindical que yo conozco se llama Hugo Antonio Moyano, les guste o no”.

