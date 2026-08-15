Fuerte aceleración de precios en CABA: la inflación fue del 2,9% en julio

La evolución de los precios en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró un marcado cambio de tendencia durante el séptimo mes del año. Según los datos oficiales difundidos este viernes 7 de agosto de 2026 por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), la inflación en el distrito capitalino se ubicó en el 2,9% en julio.

La cifra representa una visible aceleración respecto al 1,8% que se había registrado en junio, interrumpiendo la racha de desaceleración de los meses previos. Con este nuevo informe, las variables del costo de vida en la Ciudad muestran los siguientes números:

Inflación mensual (julio 2026): 2,9%

2,9% Inflación acumulada (enero-julio): 19,4%

19,4% Inflación interanual: 33,2%

Turismo y Servicios: los motores del aumento estacional

El reporte técnico del IDECBA expuso una profunda brecha entre los componentes de la canasta porteña. Mientras que los Bienes aumentaron un moderado 1,4% mensual (beneficiados por las liquidaciones anticipadas en el rubro indumentaria), los Servicios se dispararon un 3,8%, reflejando el impacto directo de los ajustes en las tarifas públicas, los contratos de alquiler y el receso escolar.

Los rubros que lideraron los incrementos (Por encima del 2,9%):

Recreación y cultura (5,8%): Fue el sector de mayor incremento, empujado por las subas estacionales en paquetes turísticos y paseos.

Restaurantes y hoteles (5,3%): Directamente vinculado al impacto de las vacaciones de invierno en el sector de hotelería y gastronomía.

Equipamiento del hogar (3,6%): Motivado por subas en bienes durables y servicios de mantenimiento.

Transporte (3,1%): Reflejó el reajuste en los valores de los pasajes aéreos y las tarifas de colectivos.

Las categorías que contuvieron el índice (Por debajo del 2,9%):

Vivienda y servicios (2,7%): Mostró un avance más moderado a pesar de las actualizaciones en las boletas de luz.

Salud (2,4%): Registró subas controladas en medicamentos y las cuotas de medicina prepaga.

Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,9%): Funcionó como el principal freno del indicador general, aunque hacia el interior del rubro las verduras saltaron un 9%.

Prendas de vestir y calzado (-1,6%): Fue el único segmento en terreno negativo debido a las promociones de temporada.

Las expectativas de cara al dato nacional del INDEC

El comportamiento de los precios en la Ciudad de Buenos Aires suele actuar como un termómetro anticipado para el panorama macroeconómico nacional. Sin embargo, diversos analistas privados coinciden en que el IPC nacional que el INDEC publicará el próximo jueves 13 de agosto podría ubicarse levemente por debajo de la cifra porteña.

Esto se explica por la estructura de ponderación de las canastas: el indicador general del INDEC le otorga un peso significativamente mayor al rubro Alimentos (que se mantuvo en un bajo 1,9% a nivel local) y tiene una menor incidencia de los Servicios de alta gama y turismo que recalentaron el índice de CABA. En consecuencia, el consenso de las consultoras del mercado sostiene que el dato nacional de julio se mantendrá en torno al 2%.