La industria repuntó 2% en junio, pero el primer semestre cerró en rojo

La actividad fabril en la Argentina experimentó un necesario respiro y anotó números positivos en sus principales metodologías de medición a corto plazo. Este viernes 7 de agosto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) correspondiente a junio, el cual reflejó una "doble suba" de reactivación para el entramado productivo.

De acuerdo con el informe técnico oficial del organismo rector de las estadísticas, el sector industrial registró el siguiente comportamiento:

Suba interanual: La producción fabril tuvo un crecimiento del 2,0% en comparación con junio de 2025, quebrando la inercia de caídas sistemáticas.

Suba mensual: La serie desestacionalizada arrojó una variación positiva del 0,9% respecto al pasado mes de mayo, consolidando un sendero de recuperación intermensual.

#DatoINDEC

La industria creció 2% interanual en junio de 2026 y 0,9% respecto del mes previohttps://t.co/dFhZjYDHCx pic.twitter.com/C25VdBtki7 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 7, 2026

A pesar de este marcado repunte de coyuntura celebrado por el oficialismo, la severa recesión que caracterizó el inicio del año sigue pesando con fuerza sobre la estadística de largo plazo: el acumulado enero-junio de 2026 presenta una disminución del 2,2% respecto a igual período del año anterior, dejando al semestre en terreno negativo.

Ganadores y perdedores: la brecha entre los bloques fabriles

La recuperación general de junio se sustentó en un comportamiento marcadamente heterogéneo, donde 9 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales, mientras que las 7 restantes continuaron en terreno contractivo.

El bloque productivo que lideró la expansión del mes fue el de "Industrias metálicas básicas", con un fuerte salto del 11,8% interanual, apuntalado por la reactivación siderúrgica. En orden de incidencia sobre el nivel general, le siguieron el rubro de "Sustancias y productos químicos" (+11,0%) y el motor clave de "Alimentos y bebidas", que trepó un 6,2% interanual gracias al empuje de la molienda agroindustrial.

Los sectores que traccionaron en positivo (variación interanual):

Industrias metálicas básicas: +11,8%

Sustancias y productos químicos: +11,0%

Madera, papel, edición e impresión: +8,4%

Otro equipo de transporte: +7,2%

Alimentos y bebidas: +6,2%

Productos de metal: +3,6%

Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear: +3,4%

Muebles y colchones: +3,4%

Productos de tabaco: +0,4%

Los rubros que no logran levantar cabeza:

En la vereda opuesta, el consumo interno contenido y la parálisis de ciertos eslabones de inversión de capital mantuvieron a siete sectores en caída. El desplome más severo del mes se localizó en "Otros equipos, aparatos e instrumentos" con una contracción del 25,3%, seguido de cerca por la fabricación de "Maquinaria y equipo" (-16,8%) y los "Productos textiles" (-15,9%).

Por su parte, el bloque de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió un 8,4%, la producción de minerales no metálicos (ligada a la construcción) cayó 7,2%, el sector automotriz y de autopartes mostró una baja del 3,5%, y los productos de caucho y plástico disminuyeron un 2,9%.