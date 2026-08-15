Murió el papá de Lionel Messi

Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, murió en la noche de este viernes a los 68 años en un sanatorio de la ciudad satanfesina de Rosario, víctima de una larga enfermedad.

El empresario atravesaba desde hacía tiempo un delicado cuadro de salud, del que la familia había informado públicamente semanas atrás, en plena disputa del Mundial. En ese momento, pidieron frenar las especulaciones sobre su situación y aclaró que se encontraba “bajo seguimiento médico”.

Jorge Messi fue una figura trascendental en la vida profesional del capitán de la Selección Argentina, desde sus comienzos en Newell’s Old Boys y el traspaso clave a Barcelona, tratamiento médico mediante.

Cabe recordar que en el primer partido de la Copa del Mundo, tras el triunfo ante Argelia, pudo verse a Lionel Messi llorando sobre el campo de juego y cuando los periodistas le preguntaron por ello, el 10 contestó: “Una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”. Luego agradeció a sus compañeros: “Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

Casado con Celia María Cuccittini y padre de cuatro hijos —Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol, Jorge fue el sostén de una familia que siempre se mantuvo unida y con bajo perfil mediático.

En los últimos meses, su estado de salud había limitado sus apariciones públicas, algo que llamó la atención durante el Mundial 2026, donde no se le vio acompañando a la familia en los estadios de Estados Unidos.

De todas maneras, Jorge logró ver a su hijo convertirse en una estrella global del fútbol de todos los tiempos, ganar múltiples Balones de Oro y, sobre todo, proclamarse campeón del mundo con la albiceleste.

