Abad afirmó que la UCR es “alternativa de gobierno real para todos los bonaerenses”

El senador nacional de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, destacó como un logro haber alcanzado la “normalización” del partido, por lo que están dadas las condiciones para volver a ser una “alternativa” electoral para la provincia de Buenos Aires.

“Esto es mucho más que un trámite institucional. Hace semanas normalizamos el Comité Provincial con la elección de Emiliano Balbín como presidente y hoy cerramos el circuito completo con la Convención Provincial y sus nuevas autoridades”, contextualizó el legislador marplatense.

Así las cosas, puso de relieve que “eso quiere decir que la UCR bonaerense vuelve a tener autoridades partidarias plenas, con legitimidad de origen. Y eso no es un detalle: un partido que no tiene sus estructuras en orden no puede aspirar a gobernar nada”.

“Nosotros primero ordenamos la casa puertas adentro, y recién ahora estamos en condiciones de decirle a la gente que acá hay un radicalismo con autoridades, equipos y un proyecto para ser una alternativa de gobierno real para todos los bonaerenses en 2027”, enfatizó Abad en declaraciones a Noticias Argentinas.

Rumbo a 2027

En este sentido, indicó que “está claro que hay problemas y demandas insatisfechas que generan bronca y malestar. Pero de esta situación no vamos a salir con ningún liderazgo mesiánico. Hace falta una estructura seria detrás. Vos podés tener el mejor diagnóstico de la Provincia, pero si no tenés un partido organizado, con autoridades legítimas en los 135 municipios, no construís nada sólido. Aquí hay autoridades partidarias legítimas de los 135 municipios bonaerenses ¿Qué otro partido político puede hacerlo?”.

Luego explicó que el partido propone “el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales” pues “la Provincia tiene una agenda propia, sus propios problemas, y no puede quedar todo el tiempo subsumida a la discusión nacional”.

“Lo segundo es la boleta única de papel, que ya viene avanzando y que es una herramienta clave contra el fraude, el robo de boletas y la manipulación de las listas. El tercer punto es terminar con la reelección indefinida: nadie puede pensar que un cargo le pertenece de por vida, eso rompe la alternancia democrática. Y el cuarto tiene que ver con las PASO. Se pueden modernizar. Es importante no retroceder y volver al tiempo donde las lapiceras reemplazan a la participación de los ciudadanos”, enumeró Abad.

La realidad bonaerense

En torno al principal distrito del país, evaluó que “lo que hay en la Provincia es un desgobierno. Hay localidades enteras donde la gente ya cambió sus hábitos, no sale de noche, no deja el auto en la calle, y eso pasa porque no hay una política criminal seria y coordinada entre todas las jurisdicciones”.

“En salud es todavía más grave: hospitales colapsados, guardias desbordadas, turnos que se consiguen a meses, profesionales que se van del sistema público porque no dan más. En educación tenés escuelas con debilidades de infraestructura, paritarias que no cierran, chicos que perdieron contenidos clave después de la pandemia y nadie diseñó un plan serio de recuperación”, alertó.

“Y en infraestructura, las rutas bonaerenses están en una situación crítica. Después está el capítulo de los intendentes, que para mí es el más importante desde el punto de vista institucional. Se desprecia la autonomía y así nos condenan a no poder resolver con eficacia las demandas de los ciudadanos. Un municipio necesita autonomía real para responder rápido a los problemas de su gente. Cuando la Provincia ignora esa necesidad, lo que está haciendo es vaciar la autonomía y, de paso, perjudicar a los vecinos que terminan pagando los platos rotos de una pelea que no eligieron”, completó.

Mensaje a los radicales

“Que se sientan orgullosos de lo que se logró, pero que entiendan que esto es solo un punto de partida, no de llegada. Normalizamos el Comité Provincial hace algunas semanas, cerramos hoy el proceso acá en La Plata, y ahora arranca la etapa más difícil, que es construir, territorio por territorio, la alternativa de gobierno que la provincia de Buenos Aires necesita”, completó el parlamentario.