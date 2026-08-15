La Plata lanza la segunda Encuesta Municipal de Inquilinos

La Municipalidad de La Plata y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires realizarán durante agosto y septiembre la segunda Encuesta Municipal de Inquilinos a través de encuestamunicipalinquilinos.laplata.gob.ar.

El objetivo de la propuesta impulsada por la gestión del intendente Julio Alak y el organismo es conocer la realidad de los hogares inquilinos de la ciudad y generar información para el diseño de políticas públicas.

Los principales datos a consultar abarcan la duración de los contratos, plazos e índices de actualización, proporciones de los ingresos del hogar destinados al alquiler, inconvenientes con las expensas, niveles de endeudamiento de los hogares inquilinos, estafas y formas de discriminación sufridas, entre otros.

El relevamiento surgió a partir del trabajo articulado entre la Subsecretaría de Atención a Inquilinos, la Secretaría de Eficacia Administrativa e Información Estratégica de la Municipalidad y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y se enmarca en un convenio de cooperación firmado en agosto de 2024.

Cabe destacar que la encuesta es anónima y se contesta en pocos minutos. Además, los interesados en conocer los resultados del primer relevamiento, realizado en 2024, pueden consultar la web https://laplata.gob.ar/#/atencion/inquilinos.

Ante cualquier inquietud, la Subsecretaría de Atención a Inquilinos de la Municipalidad de La Plata atiende a través de la línea de WhatsApp 221 679 2007 o de lunes a viernes de 10:00 a 14 horas en las oficinas de calle 12 número 872, entre 49 y 50. Asimismo, la Defensoría del Pueblo cuenta con la línea de atención 0800 222 5262.