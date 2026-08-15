La CGT marchó por San Cayetano y advirtió por una situación “cada vez más compleja”

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Cristian Jerónimo, durante la marcha a Plaza de Mayo por el día de San Cayetano llamó a reflexionar sobre la realidad que atraviesan los trabajadores argentinos y sostuvo que “la recuperación del empleo debe convertirse en una prioridad para el país”.

En ese sentido, el dirigente gremial señaló que esta fecha tiene un profundo significado para millones de argentinos que cada año renuevan su esperanza de acceder a un trabajo digno. “Hoy es un día para pedirle más que nunca a San Cayetano, porque la situación del mundo del trabajo está muy difícil. Se perdieron 380 mil puestos de trabajo, cierran empresas todos los días y cada vez queda menos empleo formal”, expresó.

En esa misma línea, Jerónimo manifestó que el escenario actual genera una creciente preocupación dentro del movimiento obrero y advirtió sobre las consecuencias sociales que produce la pérdida del empleo.

Así las cosas, afirmó que es necesario comenzar a construir acuerdos entre todos los sectores para revertir la situación. “El primer paso es sentarnos en una mesa para construir un proceso distinto, con confianza, previsibilidad y decisiones políticas que permitan generar desarrollo y producción”, puntualizó.

En tanto, consideró que esa convocatoria debe incluir a todos los actores vinculados al mundo del trabajo. “Tiene que estar el Gobierno nacional, los trabajadores, los empresarios y también la Iglesia. Tenemos que buscar los acuerdos necesarios para salir adelante. No podemos seguir enfrentándonos entre argentinos”, indicó.

Posible paro

Al ser consultado sobre la posibilidad de nuevas medidas gremiales, explicó que la CGT mantiene vigente su plan de acción, aunque remarcó que el objetivo principal sigue siendo el diálogo. “Decir que vamos a un paro es angustiante para los propios trabajadores porque, encima que estamos mal, lo único que genera es que pierdan su día de trabajo y salario. Es una herramienta que tratamos de no utilizar para intentar revertir esta situación mediante el diálogo”, afirmó.

Por otro lado, el también titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines de la Argentina (SEIVARA) hizo referencia a la necesidad de generar oportunidades para quienes hoy desarrollan su actividad en la economía popular: “Hay que encontrar la manera de que esos trabajadores puedan pasar a la formalidad, porque el trabajo registrado es el que garantiza derechos y dignidad”.

Economía doméstica

Jerónimo también sostuvo que el análisis de la situación económica no puede limitarse únicamente a los indicadores fiscales. “No alcanza con el equilibrio fiscal si no existe equilibrio social. Cuando el pueblo empieza a tener necesidades y pierde la dignidad que le da el trabajo, es momento de replantear el rumbo”, expresó.

“Hay que volver a unir a los argentinos y construir una alternativa que le devuelva dignidad al conjunto de la sociedad. Lo que todos esperamos es que le vaya bien a la Argentina”, concluyó el cosecretario general de la CGT.