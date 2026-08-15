El villano de la serie “Margarita” estrena su unipersonal

Este domingo a las 20 horas estrena Insoluble, una obra que cuenta con dramaturgia, actuación y dirección de Claudio Garófalo. Las funciones serán semanales en El Extranjero, Valentín Gómez 3378.

Un personaje —nacido en los márgenes, formado en la violencia y cultivado en la miseria—interpela a una sociedad que lo ha parido y luego abandonado.

El texto, construido como una espiral de conciencia y delirio, entrelaza materiales literarios, filosóficos y políticos en una forma que oscila entre el testimonio y la confesión.

El resultado es una experiencia teatral en la que la palabra y el cuerpo revelan un territorio sin salida: el centro mismo de lo insoluble.

“Insoluble nace de una pregunta: ¿qué ocurre cuando una sociedad produce sujetos que luego ya no puede comprender? El teatro permite escuchar esas voces. No para justificarlas, sino para observar el mecanismo que las genera. No hay redención. No hay solución. Solo la posibilidad de mirar de frente aquello que la sociedad produce pero prefiere no reconocer”, reflexiona Garófalo, quien actualmente en la serie Margarita interpreta a los gemelos Pío Pietro y Erasmus Pietro, dos personajes que encarnan el núcleo oscuro de la historia.

Insoluble

Indaga en el modo en que los cuerpos —oprimidos, marginados y violentados—terminan convirtiéndose en expresión del mismo sistema que los produce. El personaje no busca redención: busca comprensión. Y en ese gesto devuelve una imagen incómoda de la sociedad que lo ha creado.

A lo largo de la obra, el protagonista habla directamente a Gertrudis, figura simbólica que encarna al espectador y al ciudadano que observa sin involucrarse. En ese diálogo desigual narra su propia transformación: del idealismo juvenil a la degradación absoluta, de la épica revolucionaria al negocio del miedo.

La obra se pregunta qué monstruos producen las sociedades contemporáneas, quién alimenta esa maquinaria, y qué sucede cuando la miseria deja de ser únicamente un contexto para convertirse en una cultura propia, autónoma y devastadora.

Entradas

Las localidades pueden adquirirse en la boletería de la sala, calle Valentín Gómez 3378 o por Alternativa Teatral (general: $ 27.000 | estudiantes y jubilados: $ 24.000).

