Leo Messi llega a Rosario para despedir a Jorge: el detalle que no será público

Lionel Messi se encuentra en viaje hacia Rosario para reencontrarse con su familia y despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció a los 68 años después de atravesar una prolongada enfermedad. El futbolista regresará a su ciudad natal en las próximas horas, en medio de un momento de profundo dolor para toda la familia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, no está prevista una ceremonia velatoria abierta al público. La familia busca preservar la intimidad y atravesar la despedida en un ámbito privado, lejos de la exposición mediática que habitualmente acompaña cada movimiento del capitán argentino.

Jorge Messi falleció en Rosario luego de permanecer bajo atención médica durante sus últimos meses. Su muerte fue confirmada este sábado y rápidamente comenzaron a llegar mensajes de condolencias desde distintos sectores del fútbol argentino e internacional. La AFA, Newell's Old Boys, Barcelona, Real Madrid y otras instituciones expresaron su acompañamiento a Lionel y a sus seres queridos.

La relación entre Jorge y Lionel excedió ampliamente el vínculo entre padre e hijo. Jorge fue una de las figuras fundamentales en el desarrollo de la carrera del futbolista desde sus primeros años y posteriormente se convirtió en su representante. También tuvo un rol decisivo cuando Lionel era niño y la familia tomó la determinación de viajar a Barcelona para que pudiera continuar con su tratamiento y desarrollar su carrera futbolística.

En Rosario, Lionel se reencontrará con su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol y el resto de sus familiares. La familia pidió respeto en estas horas y mantiene bajo reserva los detalles de la despedida.

El fallecimiento de Jorge también generó una fuerte repercusión en el ambiente futbolístico. La AFA anunció que se realizará un minuto de silencio y que los equipos utilizarán brazaletes negros en los partidos del fútbol argentino como homenaje a quien fue una pieza clave en la vida personal y profesional de Lionel.

Jorge Messi mantuvo durante años un perfil relativamente bajo pese a la enorme exposición de su hijo. Sin embargo, quienes siguieron la trayectoria del capitán argentino conocen el lugar central que ocupó en su camino desde Rosario hasta convertirse en uno de los futbolistas más reconocidos de la historia.

Ahora, tras la muerte de su padre, Lionel Messi vuelve a Rosario para acompañar a los suyos y participar de una despedida que la familia decidió mantener en la intimidad.