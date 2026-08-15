Emiliano Brancciari rompió el silencio sobre Griselda Siciliani y aclaró todo

Los rumores de romance entre Griselda Siciliani y Emiliano Brancciari circularon con fuerza durante los últimos días, pero finalmente los protagonistas decidieron ponerle freno a las versiones. Tanto la actriz como el cantante uruguayo salieron a hablar y dejaron en claro que, al menos por ahora, no existe una relación sentimental entre ellos.

Todo comenzó después de que Brancciari fuera visto en una función de “Boîte”, la obra que Siciliani protagoniza junto a Carlos Casella. Según se contó en Intrusos, el músico estuvo ubicado en primera fila, siguió atentamente la presentación y tuvo algunos intercambios de miradas y gestos con la actriz.

La escena alcanzó para que las redes y los programas de espectáculos comenzaran a especular con un posible vínculo entre ambos. La situación rápidamente llegó a los protagonistas, que decidieron responder públicamente.

La respuesta de Griselda Siciliani

Siciliani fue la primera en desmentir la versión. Mientras se hablaba del supuesto romance en televisión, la actriz envió un mensaje para aclarar que actualmente está soltera.

Con su habitual tono irónico, aseguró que está “solterísima” y comparó el rumor con una situación absurda: “Es como que me digas que salgo con Luca Prodan porque fui a ver a Sumo”.

De esta manera, la actriz descartó que su presencia compartida con Brancciari en el teatro tenga algún significado romántico.

Qué dijo Emiliano Brancciari

El líder de No Te Va Gustar también decidió intervenir y respondió a la versión desde su cuenta de X. El músico compartió una captura de la televisión donde se hablaba del supuesto romance y fue directo: “Me mandan esto que es cualquiera. La admiro mucho, pero no nos conocemos”.

Así, Brancciari no solo negó cualquier relación sentimental con Siciliani, sino que aseguró que ni siquiera tienen un vínculo personal cercano.

El rumor había aparecido pocos días después de que Siciliani quedara nuevamente en el centro de la atención mediática tras su separación de Luciano Castro. Desde entonces, la actriz se mostró enfocada en sus proyectos profesionales, entre ellos el regreso al teatro con Boîte y el lanzamiento de una nueva temporada de Envidiosa.

Por ahora, entonces, no hay romance entre Griselda Siciliani y Emiliano Brancciari. Lo que empezó con una visita al teatro, algunas miradas y mucha especulación terminó con los dos protagonistas saliendo públicamente a desmentir la versión.