L-Gante rechazó un show en Israel y explicó su postura sobre el conflicto: “¡Viva la paz!”

L-Gante volvió a aparecer en sus redes sociales con un mensaje que generó repercusión. El cantante se refirió a una contratación para realizar un show en Tel Aviv, Israel, y aseguró que finalmente no se presentará allí debido a su postura frente al conflicto israelí-palestino.

El artista explicó que se encontró con información sobre un supuesto acuerdo para llevarlo a Medio Oriente y dejó en claro que la decisión no representa su voluntad. “No estuvo bajo mi revisión tal acuerdo que se ha hecho y se dio por cancelado”, señaló en uno de sus videos publicados en redes.

Según contó, mantiene una posición personal crítica respecto de lo que ocurre en la región y recordó que incluso participó tiempo atrás de una manifestación en Madrid relacionada con el conflicto.

“No me voy a estar presentando en Israel”

L-Gante aseguró que el tema le resultó especialmente sensible y que no quiere que su nombre sea utilizado para una presentación que va en contra de sus convicciones.

“Estoy bastante en contra de todo eso y todo lo que han ocasionado”, expresó al referirse al conflicto. Y fue contundente al confirmar: “No me voy a estar presentando en Israel. No me voy a presentar en Tel Aviv”.

El músico también manifestó su preocupación por la manera en que se difundió la información y sostuvo que podría tratarse de una situación destinada a generar una reacción negativa contra él.

En ese sentido, comparó lo ocurrido con otras situaciones que, según su versión, terminaron instalando declaraciones que nunca realizó. Recordó particularmente una frase que circuló durante la campaña electoral en Argentina y que le atribuía haber dicho que abandonaría el país si Javier Milei ganaba las elecciones.

Una segunda aclaración en redes

Luego de su primer mensaje, el cantante volvió a publicar otro video para reafirmar su posición y evitar que quedaran dudas sobre su postura.

“Mi pensamiento es claro, como dije, y firme”, sostuvo. También defendió su derecho a expresarse públicamente y aseguró que, pese a ser una figura conocida, intenta hablar de manera honesta sobre los temas que considera importantes.

Al mismo tiempo, L-Gante pidió disculpas a quienes pudieran sentirse afectados por sus declaraciones y diferenció su postura política de la gente que vive en la zona y que, según remarcó, no necesariamente tiene responsabilidad sobre las decisiones que generan el conflicto.

“Yo solo me dedico a la música. ¡Viva la paz!”, expresó al cerrar su mensaje.

De esta manera, el cantante dejó descartada su participación en el supuesto show de Tel Aviv y buscó dejar en claro que cualquier acuerdo relacionado con esa presentación no había sido aprobado previamente por él.