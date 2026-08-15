Tiroteo en Alejandro Korn: Robo de auto, persecución y un delincuente muerto

Un ladrón murió en las últimas horas en el Hospital Carrillo de San Vicente tras recibir cuatro balazos producto de un enfrentamiento armado con la policía, que lo persiguió luego de que junto a un cómplice robara un automóvil Volkswagen Up e intentara huir de los agentes.

Todo comenzó en la zona de la calle Arias y la avenida Presidente Perón de la localidad de Alejandro Korn, donde dos hombres armados interceptaron a un vecino de 40 años y le sustrajeron un automóvil.

Tras dar aviso al 911, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría San Vicente Segunda desplegaron un operativo para localizar el auto y, minutos después, los policías lograron divisarlo y comenzaron a perseguirlo.

La persecución terminó en el barrio Versalles

La persecución se extendió hasta la calle Chaco al 34, en el barrio Versalles Argentino. Al verse cercados, los sospechosos abandonaron el vehículo y continuaron la fuga a pie.

De acuerdo con la investigación, los dos hombres ingresaron a una propiedad de la zona y, desde allí, habrían efectuado disparos contra los policías, lo que desencadenó en un intenso tiroteo.

En medio del enfrentamiento, uno de los sospechosos logró escapar y permanece prófugo. El otro, en tanto, resultó herido (recibió cuatro impactos, en las piernas y el abdomen) y fue trasladado de urgencia al Hospital Ramón Carrillo de San Vicente.

El hombre fue identificado como Andrés Rodríguez Abelardez, tenía 41 años de edad y, pese a la atención médica recibida, perdió la vida en el centro de salud como consecuencia de la gravedad de las lesiones.

Recuperaron el auto y secuestraron un arma

Tras el operativo, los investigadores lograron recuperar el Volkswagen Up que había sido denunciado como robado. Además, secuestraron un revólver que habría sido utilizado durante el episodio.

La causa quedó caratulada como “robo automotor calificado, atentado y resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego”, con intervención de la UFI Descentralizada de San Vicente.

En el lugar trabajaron peritos para reconstruir la secuencia y determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento. Según la información difundida sobre el expediente, la fiscalía no adoptó medidas contra los policías que participaron del procedimiento, al considerar inicialmente que habrían actuado en legítima defensa.

Mientras avanza la investigación, los efectivos continúan buscando al segundo sospechoso, que consiguió escapar durante el tiroteo y permanece prófugo.