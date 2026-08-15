La Casa Virrey Liniers evocará el Día de la Reconquista de Buenos Aires con música y recreaciones

El miércoles 12 de agosto a partir de las 17 horas, la Casa Virrey Liniers (Venezuela 469) será escenario de una jornada especial para conmemorar el Día de la Reconquista de Buenos Aires, fecha que recuerda la heroica recuperación de la Ciudad ante la primera invasión británica en 1806.

Este evento histórico es significativo porque representa la resistencia y el valor de los habitantes y las fuerzas patriotas que, liderados por Santiago de Liniers, repelieron a las tropas británicas.

La propuesta incluirá música de época interpretada por el pianista Carlos Koffman y la participación del Cuerpo de Voluntarios Patriotas de la Unión y de la Sociedad Victoriana Augusta, que recrearán el clima de las tertulias de principios del siglo XIX.

La jornada finalizará con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo del Coro de Empleados del Gobierno de la Ciudad. La entrada será libre hasta completar la capacidad del lugar.

Las invasiones

Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 marcan una fractura en el dominio colonial español, colocando al virreinato del Río de la Plata en el cruce de los conflictos que enfrentan España, Inglaterra y Francia. Es imposible no referirnos a lo que estaba pasando en Europa en ese momento: una corona española debilitada frente a la presencia pujante y belicosa de Napoleón, que ha decidido batallar contra la marina inglesa para disputarle el dominio de los mares.

Sin embargo, la derrota de Bonaparte en Trafalgar en 1805 define la solidez de Inglaterra que a fin de asegurarse el circuito comercial, pone la mira en diversos puntos estratégicos de ultramar, con la anuencia americana que veía en ella una aliada en la empresa emancipadora.

El 25 de junio de 1806, la flota británica, comandada por el general Beresford, desembarcó en las playas de Quilmes, derrotando a las fuerzas del lugar.

La débil resistencia encontrada permitió a Beresford tomar Buenos Aires sin mayores esfuerzos. El día 28 de junio, sus habitantes podían observar la bandera inglesa flameando en el Fuerte.

Durante los 46 días que dura la dominación británica, Beresford trató de gobernar con mesura a una población que fluctúa entre la convivencia amable y las actividades conspirativas. Mantuvo en sus cargos a los funcionarios, eclesiásticos y militares. Pero, tanto los que esperaban que la libertad de comercio los favorezca, o en el caso de los esclavos, se les otorgara la libertad, vieron desvanecer sus expectativas.

Muy pronto, y ante las primeras medidas económicas que favorecen a las mercaderías inglesas, despertaron sentimientos de patriotismo, tanto en los comerciantes más relevantes, como Martín de Álzaga, como en los hacendados y en la pequeña burguesía. Se organiza la Reconquista.

El 12 de agosto de 1806 se produjo un violento combate en las calles de la ciudad, que obliga a Beresford a replegarse, rindiéndose finalmente con todos sus soldados.

El 14 de agosto se desarrolla en el Cabildo una asamblea para determinar si el virrey Sobremonte debe retomar su cargo, a lo que una muchedumbre reunida en la plaza contesta aclamando a Liniers como héroe de la Reconquista, y por voluntad popular se lo designa jefe militar de la ciudad, mientras la Audiencia se ocupa del despacho de los asuntos más urgentes. Posteriormente se decide el arresto de Sobremonte, y en 1808, la Corte designa a Liniers virrey interino”.

Texto extraído del libro Reconquista y Defensa de Buenos Aires 1806-1807 (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

