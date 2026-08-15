Crítico de Milei, Lacunza será candidato PRO en 2027: “Macri me alentó a que lo hiciera”

El exministro de Economía de la Nación, Hernán Lacunza, ratificó su intención de competir por la Presidencia de la Nación en 2027 como candidato del PRO y aseguró que cuenta con el respaldo de Mauricio Macri para avanzar en la construcción de su postulación.

“Hablé con Macri y me alentó a que lo hiciera”, afirmó, y sostuvo que el partido debe ofrecer una alternativa electoral al gobierno de Javier Milei. “La competencia nos mejora, la polarización nos condena al menos malo. Cuantas más voces escuche el votante, mejor”, planteó en declaraciones a Radio Mitre.

Así las cosas, consignó que la fuerza amarilla debería intentar construir una propuesta propia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, incluso frente a quienes dentro del espacio promueven acuerdos con el oficialismo.

En torno al rumbo del Gobierno, indicó que “sorteó una herencia muy difícil de la administración anterior en el origen de la gestión. Lo hizo con audacia y pericia”, pero “no todo es hacer ajuste fiscal en sí mismo. Es algo necesario, pero también hay que hacer obra pública”.

“Un país sin obra pública puede durar tres años, pero no seis, porque vamos a empezar a caernos en los baches”, graficó el vicepresidente primero de Racing Club.

También cuestionó que se focalice todo en sectores como el agro y la energía, mientras quedan relegadas otras regiones y ramas productivas: “Hay otros sectores como Rosario, Córdoba, Tucumán, que viven del comercio, de la industria y de la construcción, que quedan afuera”, especificó Lacunza.

En este contexto, advirtió que “está apagado ese motor que genera 8 millones de empleos directos versus los 250.000 del motor que está prendido”.

La venia de Macri

En cuanto a que su candidatura sería utilizada por Macri para negociar un acuerdo con Milei para garantizar la continuidad de PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Lacunza fue categórico: “Eso es una especulación de alguien. Cada uno puede conjeturar lo que se le ocurra. Yo hablé con Mauricio y me dijo: ‘Avanzá’. No sé qué información tienen”.

También dijo ver “a Macri y a una parte importante de PRO” enfrentando a Milei. “Y el día de mañana tiene que trascender el perímetro de PRO”, proyectó en declaraciones al diario La Nación.

“Hemos centrifugado dirigentes en lugar de atraer. Y eso tiene que ver con falta de consistencia o nitidez. Hay que volver a construirla”, cerró.

