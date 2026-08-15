Trabajar en la industria minera: los perfiles que las empresas buscan desesperadamente

La minería argentina atraviesa una etapa de fuerte expansión impulsada por el litio y el cobre. Sin embargo, ese crecimiento enfrenta un desafío cada vez más evidente: encontrar los perfiles necesarios para acompañarlo.

Según un relevamiento realizado por Adecco Argentina entre empresas con presencia en minería, el 64 % proyecta incorporar personal en los próximos tres años. Pero conseguir determinados perfiles especializados se volvió una de las principales dificultades para el sector.

La lista de profesionales que todos quieren y pocos tienen

La minería ya no busca únicamente trabajadores con experiencia técnica. Para los próximos meses, las empresas anticipan una fuerte demanda de ingenieros, geólogos, operadores de maquinaria pesada, técnicos mecánicos y eléctricos, especialistas en seguridad y perfiles vinculados con automatización y análisis de datos.

Entre las posiciones más difíciles de cubrir aparecen operarios, electromecánicos, electricistas, asistentes de geología e ingenieros, especialmente en las provincias donde se desarrollan nuevos proyectos.

La razón es sencilla: las operaciones son cada vez más tecnológicas y requieren personas capaces de aprender constantemente, adaptarse a entornos remotos, trabajar bajo esquemas de rotación y sostener altos estándares de seguridad y sostenibilidad.

“La minería del futuro no va a competir solo por recursos naturales; va a competir por talento. El gran desafío es desarrollar hoy las personas que harán posibles los proyectos de la próxima década”, señala Erica Ibarra, gerenta de la División Minería de Adecco para Argentina.

El error que puede dejar afuera a un candidato, incluso con experiencia

Uno de los principales errores que aparecen en los procesos de selección es creer que la minería sigue contratando como hace diez años.

Tener un buen currículum técnico continúa siendo una ventaja, pero ya no garantiza el ingreso. Las empresas buscan personas que comprendan la cultura de seguridad, puedan adaptarse a esquemas de trabajo exigentes, incorporen nuevas tecnologías y tengan capacidad de aprendizaje permanente.

La experiencia, además, no siempre garantiza permanencia. El relevamiento muestra que los ingenieros representan el 21 % de los puestos con mayor rotación, mientras que los operarios concentran el 17 por ciento.

Para una industria que planifica inversiones de largo plazo, desarrollar carreras profesionales, generar oportunidades de crecimiento y fortalecer la propuesta de valor para los colaboradores comienza a ser tan importante como cubrir una vacante.

El verdadero cuello de botella podría estar fuera de las minas

El crecimiento de la minería abre una oportunidad histórica para Argentina, pero también plantea una pregunta cada vez más urgente: ¿hay suficientes personas preparadas para acompañar lo que viene?

La respuesta no depende únicamente de las compañías. La formación de talento deberá involucrar a empresas, Estado, instituciones educativas y comunidades locales, especialmente en las provincias donde se concentran los nuevos proyectos.

Desarrollar talento local ya no es un diferencial: es una necesidad estratégica. Si la industria quiere sostener su expansión, deberá formar hoy a los técnicos, profesionales y especialistas que necesitará mañana.

Porque el próximo gran desafío de la minería argentina podría no estar bajo tierra. Estará en la capacidad de atraer, desarrollar y fidelizar el talento que hará posible el futuro del sector.

