Rosario: Leo Messi regresó desde Miami para el último adiós a su padre Jorge

Lionel Messi volvió a Rosario en medio de uno de los momentos más dolorosos de su vida. El capitán de la Selección argentina llegó a su ciudad natal para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió durante la madrugada del sábado a los 68 años.

La despedida se realizó en un ámbito estrictamente familiar y con la presencia de amigos y allegados. La ceremonia tuvo lugar en el cementerio El Prado de Rosario, donde finalmente se realizó el último adiós al empresario y representante que acompañó a Lionel durante gran parte de su extraordinaria carrera.

Messi arribó el sábado alrededor de las 20:45 al aeropuerto de Rosario, en un avión privado procedente de Fort Lauderdale, Florida. Viajó acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos. Desde allí se trasladó para reencontrarse con su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y el resto de sus seres queridos.

El hombre detrás de la carrera de Messi

Jorge Messi mantuvo durante años un perfil mucho más bajo que el de su hijo, pero tuvo un papel central en su recorrido profesional. Además de ser su padre, estuvo al frente de buena parte de la administración y representación de los compromisos del futbolista fuera de la cancha.

Su fallecimiento generó una inmediata reacción en el mundo del fútbol. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y clubes vinculados con la trayectoria de Lionel, entre ellos Barcelona, Inter Miami, París Saint-Germain y Newell’s Old Boys, expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia en este momento.

También llegaron mensajes de distintas figuras del deporte y del fútbol internacional, que hicieron llegar su afecto al capitán argentino después de conocerse la noticia.

Messi, acompañado por su familia

Durante las últimas horas, el entorno del futbolista mantuvo el máximo hermetismo y buscó preservar la intimidad de la familia. La despedida de Jorge Messi no tuvo carácter público y se desarrolló exclusivamente junto a sus seres queridos.

Por ahora, el futuro inmediato de Lionel Messi estará marcado por su permanencia en Argentina junto a su familia. Se espera que pase algunos días en Rosario antes de regresar a Estados Unidos para retomar sus compromisos con Inter Miami.

La muerte de Jorge Messi representa una pérdida especialmente significativa para Lionel, quien desde sus primeros pasos en el fútbol contó con el acompañamiento de su familia en cada etapa de una carrera que lo llevó desde Rosario hasta convertirse en uno de los máximos referentes de la historia del fútbol mundial.