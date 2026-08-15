León XIV en Argentina: la Iglesia lanzó una colecta y hay un dato clave

Buenos Aires, 9 de agosto de 2026. La llegada del papa León XIV a la Argentina ya comenzó a movilizar a la Iglesia y, en las últimas horas, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) lanzó una colecta nacional para reunir fondos destinados a los preparativos de la visita.

La convocatoria fue realizada por monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la CEA y obispo auxiliar de San Isidro, quien invitó a la comunidad a participar a través de las parroquias, capillas y colegios de todo el país.

“Estamos en un momento histórico. Es un momento de mucha alegría y mucho júbilo en la Argentina”, expresó Pizarro al presentar la iniciativa, y remarcó que la intención es que los argentinos puedan sentirse parte de la organización de la visita, más allá del monto que cada persona pueda aportar.

Cómo será la colecta para recibir a León XIV

El Episcopado explicó que la recaudación se llevará adelante mediante las instituciones de la Iglesia y tendrá como objetivo colaborar con la preparación de las distintas actividades previstas durante la estadía del Pontífice.

Pizarro comparó la organización con los preparativos que realiza una familia cuando espera la llegada de alguien muy querido. “El Papa León XIV nos va a venir a visitar y como hacemos siempre en nuestra casa, cuando viene alguien muy querido, muy esperado, lo recibimos de la mejor manera”, señaló.

En ese sentido, el religioso pidió que la iniciativa sea entendida como una oportunidad de participación colectiva. La propuesta apunta a que cada aporte, independientemente de su valor, ayude a financiar la infraestructura y la logística necesaria para una visita que la Iglesia argentina considera histórica.

La visita del Papa a la Argentina

La colecta se da mientras avanzan los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. El viaje contempla una agenda con encuentros multitudinarios, actividades pastorales y reuniones oficiales en distintos puntos del país.

Desde la CEA buscan que la llegada del Pontífice tenga una fuerte participación de la comunidad católica y que las actividades puedan desarrollarse con una organización acorde a la magnitud del acontecimiento.

“Somos los argentinos los que recibimos al Papa León”, sostuvo Pizarro durante la convocatoria, al insistir en que la recepción no quede únicamente en manos de las autoridades eclesiásticas.

La invitación, de esta manera, apunta a involucrar a parroquias, capillas, colegios y fieles de todo el país en una preparación que ya comenzó a tomar forma de cara a noviembre.