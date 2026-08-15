Femicidio en Luján: una joven fue asesinada a puñaladas delante de sus tres hijos

Una joven de 27 años fue asesinada a puñaladas dentro de su casa en Luján y por el crimen quedó detenido su pareja. La víctima fue identificada como Daniela Natalia Armoa y, según la investigación, el ataque ocurrió durante una discusión y en presencia de sus tres hijos.

El femicidio ocurrió este viernes en una vivienda del barrio Lanusse. De acuerdo con los primeros datos de la causa, Daniela fue atacada con un arma blanca y sufrió heridas de gravedad. Sus hijos, de 12, 10 y 5 años, habrían presenciado la agresión y trataron de intervenir ante la situación.

Los gritos de los chicos alertaron a los vecinos, que salieron de sus viviendas para intentar asistir a la joven. En ese momento, el sospechoso habría escapado del lugar a pie, todavía con el arma blanca y con manchas de sangre en la ropa.

La joven murió en el hospital

Daniela fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal General Nuestra Señora de Luján, donde ingresó con heridas de gravedad. Pese a la atención médica, murió poco después como consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras recibir el aviso, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de Luján desplegaron un operativo para localizar al sospechoso. Finalmente, fue encontrado en la vivienda de su madre y detenido. Luego quedó alojado en una dependencia policial de Marcos Paz.

La investigación quedó en manos de la fiscal Daiana Silvetti, quien caratuló el expediente como femicidio y ordenó distintas medidas para avanzar con la reconstrucción del crimen.

Allanaron la casa del acusado

Durante un allanamiento realizado en la vivienda del detenido, los investigadores no encontraron el arma que habría sido utilizada para atacar a Daniela. Sin embargo, secuestraron dos teléfonos celulares y material orgánico y genético, que será sometido a los análisis correspondientes.

Mientras la Justicia continúa con la investigación, los tres hijos de Daniela quedaron bajo resguardo y permanecen alojados en un Hogar de la Niñez y Adolescencia de Luján.

El caso volvió a poner en el centro de la escena la violencia de género y la situación de los niños que quedan directamente afectados por este tipo de crímenes. La Justicia deberá ahora avanzar con las pruebas reunidas para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades penales correspondientes