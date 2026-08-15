Huracán rompió una racha de 25 años y dejó al Nuevo Gasómetro en silencio

Huracán se quedó con una victoria que quedará marcada en la historia reciente del clásico. El Globo venció 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y volvió a festejar como visitante ante su eterno rival después de 25 años.

El gran protagonista de la tarde fue Jordy Caicedo, que apareció dos veces en el momento justo y convirtió los dos tantos de Huracán. El delantero ecuatoriano abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y volvió a marcar en el complemento para sentenciar el partido.

San Lorenzo había tenido sus momentos y generó algunas de las situaciones más peligrosas durante la primera etapa, pero se encontró con un Hernán Galíndez firme bajo los tres palos. El arquero de Huracán respondió cada vez que fue exigido y mantuvo el arco en cero.

Caicedo apareció antes del descanso

El primer golpe llegó a los 47 minutos del primer tiempo. Juan Bisanz ganó de cabeza dentro del área y Orlando Gill alcanzó a rechazar, aunque la pelota quedó suelta en una zona peligrosa.

Caicedo aprovechó el rebote y apareció para empujarla al fondo de la red. El 1-0 dejó al Ciclón obligado a salir a buscar el empate en el segundo tiempo.

Pero el equipo visitante volvió a encontrar espacios para lastimar. A los 12 minutos del complemento, Facundo Kalinger encabezó una contra después de una recuperación en mitad de cancha y asistió a Caicedo. El ecuatoriano recibió con ventaja y cruzó su remate para marcar el 2-0 y completar su doblete.

Un final caliente y expulsión de Gill

Después del segundo gol hubo un fuerte cruce entre los jugadores. La celebración de Caicedo frente a los hinchas locales generó empujones y discusiones que terminaron elevando todavía más la temperatura del clásico.

En medio del tumulto, Gill le dio un cabezazo a Lucas Blondel. El árbitro Darío Herrera fue llamado por el VAR para revisar la jugada y, después de observar las imágenes, decidió expulsar al arquero de San Lorenzo.

José Devecchi ingresó para ocupar su lugar y tuvo algunas intervenciones importantes para evitar que la diferencia fuera todavía mayor.

Con un hombre menos, el conjunto dirigido por Néstor Gorosito ya no pudo encontrar el descuento. Huracán manejó los minutos finales y terminó festejando un triunfo que además le permitió cortar una larga espera.

La última victoria del Globo como visitante ante San Lorenzo había sido el 9 de diciembre de 2001, cuando Emanuel Villa había marcado el único gol del partido. Desde entonces, Huracán no había podido volver a ganar en esa condición.

Ahora, 25 años después, el Globo volvió a celebrar en el Nuevo Gasómetro y lo hizo con una actuación que tuvo a Caicedo como figura y al clásico porteño nuevamente en el centro de la escena.