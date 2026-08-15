Tres heridos en La Plata: el choque contra un contenedor que terminó en vuelco

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo en La Plata, cuando un Chevrolet Meriva perdió el control, impactó contra un contenedor y terminó volcado sobre la calle.

El hecho ocurrió en la zona de 143 y 527, en la localidad de San Carlos. Tras un aviso recibido por las autoridades, efectivos del Comando de Patrullas llegaron hasta el lugar y encontraron el vehículo completamente dado vuelta, con tres personas en su interior.

En el auto viajaban un hombre de 45 años, una mujer de 44 y otro hombre cuya edad no fue informada. Los tres sufrieron politraumatismos y recibieron asistencia médica en el lugar por parte de una ambulancia del SAME.

#Policiales 🚗💥 Tres heridos en La Plata luego de un brutal choque contra un contenedor que terminó en vuelco



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Los tres ocupantes fueron trasladados

Luego de las primeras atenciones, los heridos fueron derivados al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero para realizar controles y recibir atención.

Según confirmaron fuentes judiciales, ninguno de los tres se encuentra en grave estado y todos están fuera de peligro.

Mientras tanto, el vehículo quedó secuestrado y la zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos, que deberán determinar cómo se produjo el impacto y qué provocó que el conductor perdiera el control.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó bajo la intervención de la UFI N° 10 del Departamento Judicial La Plata. Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación.